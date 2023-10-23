Міністр оборони Ізраїлю відповів, скільки може тривати операція в Секторі Гази

Загострюється війна між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС. Міністр оборони країни Йоав Галант озвучив терміни стосовно того, скільки можуть тривати бойові дії. Він запевнив, що усі терористи будуть ліквідовані.

За словами Галанта, війна може тривати місяцями. Зокрема, наступ Ізраїлю в Секторі Гази близько 3 місяців. Його наслідком має стати повне знищення ХАМАС.

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Підготовка до операції в Секторі Гази

Відповідну заяву стосовно операції ізраїльської армії в Секторі Гази голова оборонного відомства зробив у командному центрі військово-повітряних сил своєї країни в Тель-Авіві.

Це має бути останній наземний маневр у Газі з тієї простої причини, що після нього не буде ХАМАС. Це триватиме місяць, два місяці, три, але врешті-решт ХАМАС не буде існувати,

– сказав Галант.

Окрім того, посадовець наголосив, що перед тим як терористи зустрінуться з бронетанковими та піхотними силами Ізраїлю, вони будуть атаковані бомбами ВПС.

Я перебуваю під враженням, що ви знаєте, як це зробити смертоносним, точним і дуже якісним способом, як це було доведено на цей час,

– відповів міністр журналістам.

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