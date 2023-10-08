ЦАХАЛ заявив про удар по будинку голови розвідки ХАМАС
Джерело:Армія Ізраїлю
Протистояння ЦАХАЛ та ХАМАС триває. Ізраїль продовжує контртерористичну операцію у Секторі Гази.
Зранку 8 жовтня в Ізраїлі повідомили про завершення "першої фази операції" проти ХАМАС. Стало відомо, що ЦАХАЛ, або Армія Ізраїлю, завдала удару по військовій інфраструктурі бойовиків у Секторі Гази, зокрема по будинку голови розвідки.
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Знищили стратегічний об'єкт
Ізраїльська армія заявила, що її винищувачі атакували будинок голови розвідки ХАМАС. Військові поділилися відповідним відеодоказом.
Кадри "прильоту" по бойовиках: відео
Також у ніч проти 8 жовтня Ізраїль висадив у повітря мечеті у Секторі Гази, які бойовики використовували як військові об'єкти. Зокрема, відомо про авіаудари по польових штабах, оперативному командному центру ХАМАС та командному посту радикального угрупування Ісламський джихад. За даними BBC, крім будинки голови розвідки, під атакою ЦАХАЛ опинилися й комплекси лідерів ХАМАС. Крім того, удари прийшлися й по двох банках, які фінансують терористичну організацію.
Авіаудар також завдали удару по будівлі, де знаходилися офіси та склади — там зберігалася зброя та військова техніка.
Протистояння Ізраїль та ХАМАС: останні новини
- ЦАХАЛ розповів про встановлення контролю над поліцейською станцією Сдерот та звільнення заручників. Прем’єр-міністр Ізраїлю заявив, що більшість бойовиків, які проникли на ізраїльську територію, було знищено. Крім того, уряд оголосив Сектор Гази закритою військовою зоною та вирішив припинити туди постачання електроенергії та пального.
- Також Ізраїль накрив артилерійським вогнем район у Лівані. У такий спосіб він помстився Хезболлі за ракетний обстріл ізраїльських позицій у спірному районі ферм Шебаа.
- Мережу облетіло фото, на якому у пікапі палестинських бойовиків лежала покалічена жінка. Нею виявилася 30-річна громадянка Німеччини Шані Лук.