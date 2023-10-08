ЦАХАЛ заявив про удар по будинку голови розвідки ХАМАС

Протистояння ЦАХАЛ та ХАМАС триває. Ізраїль продовжує контртерористичну операцію у Секторі Гази.

Зранку 8 жовтня в Ізраїлі повідомили про завершення "першої фази операції" проти ХАМАС. Стало відомо, що ЦАХАЛ, або Армія Ізраїлю, завдала удару по військовій інфраструктурі бойовиків у Секторі Гази, зокрема по будинку голови розвідки.

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Знищили стратегічний об'єкт

Ізраїльська армія заявила, що її винищувачі атакували будинок голови розвідки ХАМАС. Військові поділилися відповідним відеодоказом.

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Також у ніч проти 8 жовтня Ізраїль висадив у повітря мечеті у Секторі Гази, які бойовики використовували як військові об'єкти. Зокрема, відомо про авіаудари по польових штабах, оперативному командному центру ХАМАС та командному посту радикального угрупування Ісламський джихад. За даними BBC, крім будинки голови розвідки, під атакою ЦАХАЛ опинилися й комплекси лідерів ХАМАС. Крім того, удари прийшлися й по двох банках, які фінансують терористичну організацію.

Авіаудар також завдали удару по будівлі, де знаходилися офіси та склади — там зберігалася зброя та військова техніка.

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