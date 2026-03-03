Є сприятливі для України: аналітик розібрав сценарії, як може закінчитись операція в Ірані
- Аналітик Дмитро Корнієнко припустив, чи стало б позитивним сценарієм для України повалення в Ірані чинного режиму та встановлення проєвропейського або проамериканського.
- Наразі домінують негативні сценарії через блокування підсанкційної іранської нафти та інші чинники.
Війна між США та Іраном набирає обертів і вже безпосередньо впливає на різні процеси у світі. Також події на Близькому Сході матимуть відгук і в Україні.
Засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко у розмові з 24 Каналом оцінив, за якими сценаріями може розвиватися війна США та Ізраїля з Іраном. Він припустив, який би варіант розвитку подій був сприятливим для України.
До теми Іран стоїть․ Що відбувається на Близькому Сході, які наслідки для України й чи буде Третя світова війна
Чи може США повалити режим в Ірані найближчим часом?
Корнієнко зауважив, що найбільш позитивним сценарієм було б, якби іранський режим був повалений і встановили б в Ірані або проєвропейський, або проамериканський. В межах цього сценарію Україна могла б потерпіти високі ціни на нафту, нестачу ППО і багато чого іншого.
Однак на сьогодні є деградація іранського режиму, але говорити про його повалення доволі важко, особливо на тлі того, що Дональд Трамп розглядає реалізацію в Ірані венесуельського сценарію. Тобто збереження поточного режиму в обмін на ресурси, однак це не в наших інтересах,
– наголосив він.
Це пов'язано з ціною на нафту, яка зросла. Це неприємно, але, на думку Корнієнка, не є критичним. Висока ціна, що тримається 1 – 2 дні, не врятує Кремль. Для того щоб це мало певний ефект, висока ціна має протриматися місяць і більше.
Також через ситуацію на Близькому Сході виникла проблема з постачанням ракет ППО, оскільки вони дефіцитні. У США, за його словами, зараз, дійсно, вичерпується їхній запас.
"Тому зараз домінують негативні сценарії, зокрема, ще й через блокування підсанкційної іранської нафти, яка конкурувала з підсанкційною російською. Це змушувало Кремль давати більші дисконти. Тобто іранська нафта стримувала зростання ціни російської", – підкреслив засновник аналітичної спільноти Resurgam.
Варто знати. Західні ЗМІ пишуть, що на тлі ескалації на Близькому Сході, ціни на нафту різко зросли приблизно на 20%. Така ситуація матиме наслідки для України. Здорожчання енергії посилить інфляційний тиск у Європі, яка самостійно забезпечує військові потреби ЗСУ. Також підвищення цін на нафту буде "приємним" бонусом для Росії.
Ще один важливий чинник – це танкери тіньового флоту. Іран користується супертанкерами, що мають об'єм від 2 тонн барелів, і їх намагалась активно фрахтувати Росія. Втративши індійський ринок, їй необхідно постачати нафту у Китай, а рентабельно це робити у великих об'ємах.
Встановлення в Ірані принаймні поміркованого режиму, є малоймовірним, тому що Трамп сильно підняв рівень ескалації у війні у момент ліквідації аятоли Алі Хаменеї. Тому релігійні сили в Ірані, Корпус стражів революції не підуть на будь-які домовленості, адже це означатиме для них політичне самогубство,
– відзначив Дмитро Корнієнко.
Відповідно, за його словами, той сценарій, що спрацював у Венесуелі, не прийнятний для Ірану, тому що це абсолютно різні контексти.
Війна на Близькому Сході: які останні заяви Трампа?
Президент США на тлі зростання цін на нафту вважає, що це тимчасове явище. За його словами, вартість нафти зменшиться "після завершення цієї ситуації".
Крім того, Трамп сказав, що більшість можливих наступників лідера Ірану Алі Хаменеї, який загинув під час атаки, вже мертві. США ліквідували спочатку першу групу можливих наступників Хаменеї, а потім і другу. А скоро почнеться "третя хвиля знищення".
Американський лідер наголосив, що майже все озброєння Ірану – зокрема, системи ППО та флот – знищене. А після ліквідації військово-політичного керівництва Ірану переговори з Тегераном немає сенсу проводити.