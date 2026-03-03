Є сприятливі для України: аналітик розібрав сценарії, як може закінчитись операція в Ірані

Війна між США та Іраном набирає обертів і вже безпосередньо впливає на різні процеси у світі. Також події на Близькому Сході матимуть відгук і в Україні.

Засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко у розмові з 24 Каналом оцінив, за якими сценаріями може розвиватися війна США та Ізраїля з Іраном. Він припустив, який би варіант розвитку подій був сприятливим для України.

Чи може США повалити режим в Ірані найближчим часом?

Корнієнко зауважив, що найбільш позитивним сценарієм було б, якби іранський режим був повалений і встановили б в Ірані або проєвропейський, або проамериканський. В межах цього сценарію Україна могла б потерпіти високі ціни на нафту, нестачу ППО і багато чого іншого.

Однак на сьогодні є деградація іранського режиму, але говорити про його повалення доволі важко, особливо на тлі того, що Дональд Трамп розглядає реалізацію в Ірані венесуельського сценарію. Тобто збереження поточного режиму в обмін на ресурси, однак це не в наших інтересах,

– наголосив він.

Це пов'язано з ціною на нафту, яка зросла. Це неприємно, але, на думку Корнієнка, не є критичним. Висока ціна, що тримається 1 – 2 дні, не врятує Кремль. Для того щоб це мало певний ефект, висока ціна має протриматися місяць і більше.

Також через ситуацію на Близькому Сході виникла проблема з постачанням ракет ППО, оскільки вони дефіцитні. У США, за його словами, зараз, дійсно, вичерпується їхній запас.

"Тому зараз домінують негативні сценарії, зокрема, ще й через блокування підсанкційної іранської нафти, яка конкурувала з підсанкційною російською. Це змушувало Кремль давати більші дисконти. Тобто іранська нафта стримувала зростання ціни російської", – підкреслив засновник аналітичної спільноти Resurgam.

Варто знати. Західні ЗМІ пишуть, що на тлі ескалації на Близькому Сході, ціни на нафту різко зросли приблизно на 20%. Така ситуація матиме наслідки для України. Здорожчання енергії посилить інфляційний тиск у Європі, яка самостійно забезпечує військові потреби ЗСУ. Також підвищення цін на нафту буде "приємним" бонусом для Росії.

Ще один важливий чинник – це танкери тіньового флоту. Іран користується супертанкерами, що мають об'єм від 2 тонн барелів, і їх намагалась активно фрахтувати Росія. Втративши індійський ринок, їй необхідно постачати нафту у Китай, а рентабельно це робити у великих об'ємах.

Встановлення в Ірані принаймні поміркованого режиму, є малоймовірним, тому що Трамп сильно підняв рівень ескалації у війні у момент ліквідації аятоли Алі Хаменеї. Тому релігійні сили в Ірані, Корпус стражів революції не підуть на будь-які домовленості, адже це означатиме для них політичне самогубство,

– відзначив Дмитро Корнієнко.

Відповідно, за його словами, той сценарій, що спрацював у Венесуелі, не прийнятний для Ірану, тому що це абсолютно різні контексти.

