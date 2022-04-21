Війну можуть закінчити прямі переговори Зеленського та Путіна, – Подоляк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що війна Росії проти України може бути завершена перемовинами між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Михайло Подоляк зазначив, що при цьому повинна бути сильною, продуманою та юридично вивіреною позицією української сторони.

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"Це те, над чим працює сьогодні команда юристів, консультантів і переговорна група з української сторони. Відповідно, ми сподіваємося, що позиції Президента Володимира Зеленського будуть надзвичайно міцними на цих переговорах", – зазначив Михайло Подоляк.

На його думку, під час перемовин Президент України зможе донести до керівника країни-агресора ключові та принципові речі.

Ситуація на Сході України

Михайло Подоляк зазначив, що потрібно дочекатися розвитку ситуації та оцінити, наскільки серйозним буде наступальний запал російської армії.

Ресурсів у них достатньо, ракет достатньо, бомбардувати наші міста вони, на жаль, продовжують. У них іще є жива сила й техніка, яку їм не шкода знищити на наших полях. Тому почекаймо якийсь час, і тоді ми зможемо вже судити про позиції сторін, насамперед Президента України, на майбутніх двосторонніх зустрічах,

– повідомив Михайло Подоляк.

Він додав, що у найближчі тиждень – півтора можна буде краще зрозуміти ситуацію.

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