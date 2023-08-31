Війна може закінчитись і в 2023, – Зеленський назвав умови

Президент України Володимир Зеленський говорить, що війна може завершитися і 2023 року. Але для цього потрібні певні умови.

Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю португальському виданню RTP. Про це повідомляє 24 Канал.

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Про що розповів президент

Розмова була присвячена питанням політики. Звісно ж, журналісти поставили питання, коли закінчиться війна.

Складно сказати. Вона може закінчитися і в цьому році,

– відповів президент.

Певна річ, для завершення війни потрібні умови – наприклад, якщо наша держава буде просуватися на полі бою і тиснути Росію.

За словами президента, якщо ми повністю зламаємо моральний дух росіян – то годі уявити, що тоді станеться. Як приклад він навів ситуацію з Херсоном, коли росіяни втекли з цього великого південного міста, захопленням якого так хизувалися.

Але дуже важливо, як реагуватиме міжнародна спільнота на українські перемоги на фронті.

Якщо світ буде залишатися на боці України і ми паралельно будемо проводити потужні зустрічі щодо формули миру, політичного сценарію – думаю, ми зможемо знайти кроки, які нас наблизять до миру. Це може бути і в наступному році,

– сказав Зеленський.

Що може завадити

Президент указав, що Росія вдається до таких кроків, які "вбивають можливості політичного рішення питання війни". Наприклад, зимові блекаути, влаштовані росіянами, – це тероризм. Через відсутність електроенергії у лікарнях помирали люди, і такі вчинки не мають прощення. Як сказав президент, "це був конкретний геноцид".

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Фіксація закінчення війни

Вона прописана в формулі миру, але це станеться після виконання Росією всіх інших пунктів.

За словами Зеленського, фіксація закінчення війни повинна бути, Росія повинна вийти з нашої території. Повинна бути справедливість, убивць мають засудити.

Той чи інший формат політичного діалогу з представниками російської влади – може бути, але тільки після того, як вони почнуть поважати наше право жити на нашій землі, і коли їхні збройні формування вийдуть повністю з нашої території,

– підкреслив лідер держави.

Дуже важливо, щоб росіяни не тільки говорили про завершення війни, але й робили кроки, спрямовані на це.

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Зеленський назвав, що мають зробити росіяни, коли вийдуть з території України:

не блокують море;

не викликають ризик ядерної катастрофи; деокуповують наші атомні станції;

не ризикують життям українців;

проводять обмін всіх на всіх;

повертають наших дітей.

Наблизити кінець війни може членство в НАТО. Президент вважає, що запрошення в Альянс може бути і тоді, коли в країні триває війна, хоча це і складніше.

Щодо вступу до Європейського Союзу – "є всі шанси розпочати діалог вже цього року, рішення може бути прийняте до кінця цього року і наступного року почати цей процес".