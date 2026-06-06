Усе рухне в один момент: експерти спрогнозували, що має статися, аби війна завершилася до осені

Дедалі частіше зʼявляються повідомлення про те, що війна Росії проти України може завершитися восени. Хоча Володимир Путін відкрито говорить, що хоче воювати далі й не планує зупинятися.

Заява Путіна про продовження воєнних дій пролунала навіть попри вкрай напружену ситуацію у Росії та відсутність успіхів на фронті. Спеціально для 24 Каналу експерти сказали, що змусить російського диктатора завершити війну, чи може вплинути на це рішення Дональд Трамп і що має робити Україна.

Дивіться також Після кремлівських заяв: у Зеленського оцінили реальний стан економіки Росії

За яких умов Путін погодиться на замороження війни?

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що готовність Путіна завершувати війну залежить від ситуації у російській економіці, на яку впливають далекобійні удари по Росії. На другому місці – ситуація на фронті, адже вона показує безперспективність продовження війни. До того ж важливу роль відіграє посилення тиску на Кремль з боку наших партнерів.

Сукупно всі ці чинники можуть змусити російського диктатора піти на завершення війни. Однак одна з найважливіших причин – ситуація в країні,

– наголосив Рейтерович.

За його словами, що б не говорили в Кремлі, але ситуація в Росії нині дуже хитка і нестабільна, що створює величезні проблеми Путіну. Диктатор розуміє, що така ситуація може довго триматися, але в результаті може статися, як із Радянським Союзом, – усе завалиться в один момент.

Наразі немає сигналів, що Путін готовий заморозити бойові дії. Водночас переважна більшість російської еліти втомилася від війни й вона відверто про це говорить.

Цікаво! Володимир Путін таки прокоментував відкритий лист Володимира Зеленського. За словами очільника Кремля, він не вбачає підстав для особистої зустрічі з президентом України, оскільки зміст листа, який Путін назвав "хамським", нібито унеможливив такий діалог. Водночас російський лідер стверджує, що раніше ніколи не відмовлявся від потенційної зустрічі із Зеленським.

На думку політолога, судячи з того, як нині розвивається ситуація, пауза у війні може виглядати так: Україна та Росія підпишуть угоду про припинення бойових дій. Тобто це буде документ, який підпишуть військові.

В ідеальному варіанті, з огляду на реальні умови, по лінії фронту. Проте, найімовірніше, не буде великого загального документа. Також малоймовірно, що Київ матиме гарантії безпеки. А далі фактично йдеться про умовний "Мінськ-3", коли стріляють, але нечасто.

За якої умову війна в Україні може завершитися до осені?

Днями Дональд Трамп встановив новий дедлайн завершення війни в Україні – до виборів у США, які відбудуться восени. Однак для цього, на думку спеціаліста зі стратегічних комунікацій Юрія Богданова, американському президенту спершу потрібно завершити війну в Ірані, яку сам почав.

Іранська війна – одна з причин, чому Росія отримує хоч і невелику, але фінансову та економічну вигоду,

– наголосив Богданов.

Також Трамп має повернути повноцінні санкції проти Росії, які були ще до початку іранської війни, а після цього додатково спричинити тиск на російську нафтову галузь.

В адміністрації США дійсно є інструменти для завершення російсько-української війни, але для цього йому потрібно зрозуміти, що головна проблема насправді в Путіні, й почати на нього тиснути. Тоді війна завершиться набагато швидше, ніж настане осінь, тому що Путін зараз слабкий як ніколи.

Все у руках Трампа, й інструмент лише один – завдати Росії потужного економічного та військового удару. Наприклад, США можуть допомогти Україні з системами протиповітряної оборони,

– додав спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

За його словами, сьогодні багато людей в оточенні американського президента підштовхують його до того, аби він тиснув на Путіна.

Зверніть увагу! Водночас Трамп, навпаки, віддаляється від російсько-української війни. Зокрема, він заявив, що не проти прямих переговорів між Зеленським та Путіним, але додав, щоб вони "розбиралися самі".

У чиїх руках інструменти для завершення війни: дивіться відео

Як США можуть задушити режим Путіна?

Колишній чиновник Держдепартаменту США Девід Тафурі переконаний, що справедливої та розумної угоди про завершення війни не буде, поки Путін не відчує себе більш вразливим, таким, що програє на полі бою і стикається з потенційним економічним колапсом. Частково це має статися через санкції. Однак потрібно зробити багато роботи, аби Путін дійшов до цього стану.

Трамп обіцяв, що завершить війну Росії проти України за 24 години, а пізніше говорив, що може зробити це за кілька місяців. Він спробував досягти припинення вогню, але не взяв до уваги той факт, що це можливо лише тоді, коли США та європейські країни будуть спільно й злагоджено працювати над посиленням тиску на Росію. Тільки так можна досягти припинення вогню,

– зазначив Тафурі.

Тиск на Росію – це єдине, що змусить Путіна піти на компроміси, потрібні для припинення вогню, яке було б справедливим для українського народу.

Хто реально може зупинити Путіна: дивіться відео

Що каже Путін про завершення війни?

Володимир Путін заявив, що завершення повномасштабної війни проти України є неминучим, однак пов’язав його винятково з реалізацією цілей, які ставить перед собою Москва. За словами російського лідера, бойові дії триватимуть доти, доки Росія не виконає визначені завдання.

Серед таких цілей Путін знову назвав так звану денацифікацію України – один з основних пропагандистських наративів, яким Москва виправдовує своє вторгнення.