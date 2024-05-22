Прем'єр Вірменії звинуватив 2 союзників з ОДКБ у пособництві Азербайджану
Джерело:"Радіо Свобода"
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив дві країни ОДКБ у підтримці Азербайджану. За його словами, ці дві держави нібито допомагали з підготовкою конфлікту в Нагірному Карабасі.
Саме під виступу у парламенті Нікол Пашинян розкритикував дії двох країн-членів ОДКБ, які, за його словами, допомагали Азербайджану у військовій агресії проти Вірменії у 2020 році. Важливо, що він не назвав, про які саме держави йдеться.
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Пашинян проти союзників з ОДКБ
Війна, про яку йдеться, тривала 44 дні у 2020 році – з 27 вересня по 10 листопада. Внаслідок бойових дій Азербайджан збільшив свою територію, а опісля в регіон зайшов російський та турецький миротворчий контингенти.
У 2020 році в підготовці війни брали участь наші союзники. Не на нашому боці. Я знаю дві країни ОДКБ, які брали участь у підготовці до війни проти нас,
– сказав Пашинян.
Крім того, прем'єр-міністр Вірменії зазначав, що обидві сторони – Єреван і Баку – не можуть уявити собі мирний процес, адже не знають, що це таке. Пашинян порівняв ситуацію з польотами в космос, які колись здавалися неймовірними.
Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян також наголошував на зацікавленості країни у продовженні діалогу з Баку. Він констатував, що переговори щодо мирної угоди тривають, попри складнощі та непорозуміння між сторонами.
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Ширший контекст
- Протистоянню між Вірменією та Азербайджаном не один десяток років. Перша Карабаська війна тривала з 1988 по 1994 рік. У вересні 2023 року азербайджанські військові, називаючи це антитерористичною операцією, взяли під контроль весь Нагірний Карабах.
- Через декілька тижнів – на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії – прем'єр Пашинян офіційно визнав площу Азербайджану в 86,6 тисячі квадратних кілометрів, зокрема з Нагірним Карабах. Однак відповідні дві країни досі не уклали угоду.