Війна не закінчиться навіть з перемогою України: яким буде життя в новому світі

Мене зараз під час інтерв'ю часто питають: а ця війна надовго? Я не військовий експерт. Я навіть не військовий.

Війна тепер назавжди

Я можу покладатися тільки на аналіз даних, на своє розуміння картини того, що відбувається під час і після цієї війни. Тому в швидкий мир я не вірю, його не буде, незважаючи на нашу перемогу. Цей дощ надовго.

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Доки Росія існуватиме як державне утворення, а я не бачу передумов до її зникнення, ми не зможемо спати спокійно. Поки в Росії буде хоч один стратегічний ракетоносець, хоч одна установка, здатна стріляти на великі відстані, хоч один підводний човен чи крейсер, що несе ракети, війна для нас не закінчиться.

Ніхто – ні Путін, ні наступний за ним російський диктатор – не вибачать нам публічного приниження та поразки. Нам не забудуть публічного перетворення "другої армії світу" на натовп ґвалтівників, мародерів та лузерів – чудовий сеанс викриттів вийшов за участі рідних ЗСУ.

Нам не забудуть зруйновані плани, нам не забудуть світової підтримки та ленд-лізу, нам не забудуть те, що саме ми вибили з рук Росії нафтовий та газовий меч, яким вони шантажували Європу.

Україна приречена стати другим Ізраїлем

Ми за ці два місяці не лише показали світові, що світова система безпеки зламана, ми ще й витягли на світло справжню причину цього. Показали світові звірину морду справжнього агресора, який звик ховатися за зовні благообразною личиною.

Росія, з якої ми зірвали маску, ніколи нам цього не вибачить. Та й начхати. Потрібно просто вчитися жити по-новому, в нових реальностях.

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Колишнього життя немає і не буде, які б мирні договори та під які гарантії не підписувалися б. Ми опинились у центрі переформатування світобудови за новими принципами, і нам треба не пролюбити свій шанс знайти у цій схемі своє місце. Пам'ятаємо, що на форпості не буває безпечно. Ніколи.

Живемо далі, як живе Ізраїль: сильними, озброєними, готовими будь-якої миті відповісти ударом на удар.

Ворог буде розбитий, перемога буде за нами! Гарантії – це добре. Гаубиці та ППО – краще. Віримо у ЗСУ та в Україну!

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