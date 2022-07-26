Двічі втрачали дім: в Ірпені розповіли про пекло, яке довелося пережити через російську армію

В Україні наразі немає єдиного механізму компенсації шкоди, завданої російською агресією нашій країні, її економіці та громадянам. Доки влада його напрацьовує, багато українців опинилися без власного житла.

Жахлива ситуація склалася в Ірпені Київської області, який добряче натерпівся від російських окупантів. Про те, як мешканці міста намагаються врятувати власний дім – дізнавалися журналісти сайту 24 каналу.

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Війна змусила двічі покидати рідний дім

Через війну, яку розпочала росія проти України, у 2014 році Андрій разом з матір'ю Оленою змушені були покинути рідне місто Первомайськ Луганської області, яке на багато років опинилося під контролем так званої псевдореспубліки. Шість з половиною років родина прожила у місті Гірському, але війна прийшла й туди у 2022 році.

Чоловік розповів, що всі ці роки плідно та важко працював, щоб купити омріяну домівку у тихому та затишному куточку України.

Я відмовляв собі в особистому житті, в нових речах, в якихось звичайних людських задоволеннях. Я хотів назбирати на своє житло,

– сказав він.

Андрій переїхав з Луганщини в Ірпінь, де його вдруге застала війна / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

" Зараз у мене знову одна флешка та олівець"

У 2020 році Андрій переїхав в Ірпінь, де придбав квартиру та почав робити ремонт. А в Гірському ще до недавнього часу залишалася його мати Олена. Жінка розповіла, що у Первомайську працювала на державному підприємстві. І після 2014 року прийшлося все відбудовувати заново.

Коли я прийшла на роботу, то в мене була одна флешка й олівець. Ми попрацювали вісім років і тут наступила повномасштабна війна. Зараз у мене знову одна флешка та олівець,

– розповіла жінка.

Олена вдруге змушена була тікати від війни, як і її син Андрій. Тільки робили це вони тепер окремо. Він виїжджав з оточеного Ірпеня, а вона – з-під обстрілів у Гірському.

Олена змушена була покинути рідну домівку в Первомайську та Гірському, що в Луганській області / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Війна у нас почалася трохи раніше. 21 лютого обстріляли Станицю Луганську та школу. Оголосили, що так звана квазіреспубліка стала незалежною,

– пригадала жінка.

21 день під обстрілами

24 лютого почалися активні бойові дії у Гірському. За словами Олени, обстріли тривали від самого ранку до вечора.

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Жінці доводилося спати у ванній на підлозі, адже там немає вікон. А поруч завжди були собака, кіт, сумка з речами, документи, вода та ліки. У такому режимі Олена прожила 21 день та жодного дня не виходила на вулицю. Після цього прийняла рішення їхати.

Спочатку у місті були ще якісь ліки та їжа. А згодом взагалі пропав зв'язок, вода та світло. Життя там було страшне. Мені важко сказати, який фізичний і психічний стан зараз там у людей, зокрема, і моїх рідних. Чому люди не виїжджали – я не знаю. Але, мабуть, вони вже самі не розуміють, що роблять. Вони сплять у підвалах, де брудно та пильно,

– додала жінка.

Олена зазначила, що постійно втрачати дім – дуже важко. Однак, попри свій вік, вона думає починати життя заново.

Історія повторилася

Гарна природа, тихе містечко, молоде населення. Саме таким побачив Андрій місто у Київській області, коли вперше побував в Ірпені.

Наприкінці 2013 року, коли ми жили у Первомайську, ми почали робити ремонт квартири. Купили плиту, ванну. Все, як має бути, щоб вже раз і назавжди, скажімо так. І тут історія повторилась один в один. Перед Новим роком ми теж купуємо плитку, сантехніку, умивальник і починається війна,

– зауважив співбесідник.

24 лютого почалося вторгнення Росії, Андрій переконав усіх своїх сусідів у будинку терміново виїжджати.

Ірпінь після обстрілів / Фото 24 каналу, Аліни Туришин

Від ворожих снарядів у будинку, де проживав Андрій, повністю зруйновані дах, третій та четвертий поверхи, плити. Зараз у квартирі можна побачити воду, яка стікає з верхніх поверхів.

Коли ми повернулися, то побачили, що новий ремонт повністю зіпсований, вікна згоріли, одяг зіпсувався. Нові речі та побутова техніка почали іржавіти через велику вологу та дощі. Вода тече просто до першого поверху. Адже немає ні вікон, ні даху. Біля кожної квартири стоять калюжі. Тут не працюють жодні комунікації,

– розповів він.

Будинок після ворожого обстрілу / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук:

Дощі можуть зруйнувати будівлю

Всі мешканці України, чиї будинки постраждали, подають документи на компенсацію і чекають коштів. Однак, законопроєкт щодо компенсації за пошкоджене або втрачене внаслідок війни житло ще не набув чинності. Верховна Рада планує винести його на розгляд до другого читання до кінця літа. Тобто, поки не буде державного механізму, відшкодування від держави неможливе.

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Для того, щоб податися на фінансування до держави треба надати проєктну кошторисну документацію. За словами мешканців будинку, це вартуватиме 50 тисяч гривень. Всі ці витрати має оплатити ОСББ, тобто самі ж співвласники. Мешканці будинку також звернулися за допомогою до українців.

Ми звертаємося до всіх з проханням допомогти нам. Сподіваємося, що люди нас почують і таким чином ми зможемо зробити щось до зими. Ніхто не думав, що так буде все. Люди побрали кредити як і на житло, так і на ремонти, внесли все до останньої копійки. І в людей зараз немає коштів,

– сказав він.

Квартира мешканця Олександра до і після вторгнення Росії / Фото надані сайту 24 каналу:

Голова ОСББ Сергій, який також проживає в цьому будинку, розповів, що будівля була введена в експлуатацію у 2021 році. І до початку вторгнення росії тут проживало 16 сімей.

Міськрада Ірпеня за власні кошти обстежила будинок. За попередньою експертизою, він придатний до відновлення. Але у ньому повністю пошкоджений мансардний поверх та частково третій. Перекриття між третім та четвертим поверхами також порушене.

Чоловік зазначив, що до осені потрібно встигнути розібрати мансардний поверх. Потім замінити плити, які були пошкоджені внаслідок пожежі, а також заново поставити четвертий поверх. Першочергово слід встановити тимчасовий дах, адже дощова осінь може пошкодити будівлю.

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