Кремль не готовий до війни на Бєлгородщині: чому Путіну важливіші окуповані території

Російські добровольці заходять у нові населені пункти на Бєлгородщині з метою звільнення території Росії від терористичного путінського режиму. Водночас у Кремлі вдають, що нібито нічого не відбувається й в країні все спокійно.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Гліб П'яних. Він припустив, що російські добровольці зможуть дійти до Бєлгорода.

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Російському диктатору Владіміру Путіну важливо втримати владу, тому втримання Донецької й Луганської областей – іміджева акція. Йому треба показати, що Росія змогла у 2014 році окупувати ці території й зараз там буцімто все стабільно.

Путінські пропагандисти створюватимуть ілюзію того, що нібито на тимчасового окупованих територіях України мирне життя.

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Путін живе в ілюзії

Росія не готова у Бєлгородській області вести повноцінну війну. Перекидати туди тисячі російських солдатів, танків тощо.

Кремлівський диктатор продовжує вдавати, що все "стабільно". А це означає, що Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" можуть вільно діяти у Бєлгородській області.

Ми побачимо, що не тільки зі Шебекіна тікають чиновники й правоохоронці, а й будуть бігти й з Бєлгорода. Ох, це буде видовище,

– сказав П'яних.

Путін буде, як і раніше мовчати, роздавати медалі за мужність й вдавати, що нічого не відбувається. Водночас воєнний злочинець не зупинятиме війну в Україні. Він й далі триматиметься за окуповані території, з яких врешті-решт під тиском Збройних Сил України однаково доведеться відступати.

Все з цією російською владою зрозуміло. Вона не буде воювати у Бєлгороді й тому там відкривається хороший напрямок можливостей,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

На його думку, рано чи пізно Путін скаже, що пора закінчувати з добровольцями, накаже ввести війська й провести зачистку. Й тоді на території Росії почнеться війна у повний зріст.

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