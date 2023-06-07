Кремль не готовий до війни на Бєлгородщині: чому Путіну важливіші окуповані території
Російські добровольці заходять у нові населені пункти на Бєлгородщині з метою звільнення території Росії від терористичного путінського режиму. Водночас у Кремлі вдають, що нібито нічого не відбувається й в країні все спокійно.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Гліб П'яних. Він припустив, що російські добровольці зможуть дійти до Бєлгорода.
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Російському диктатору Владіміру Путіну важливо втримати владу, тому втримання Донецької й Луганської областей – іміджева акція. Йому треба показати, що Росія змогла у 2014 році окупувати ці території й зараз там буцімто все стабільно.
Путінські пропагандисти створюватимуть ілюзію того, що нібито на тимчасового окупованих територіях України мирне життя.
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Путін живе в ілюзії
Росія не готова у Бєлгородській області вести повноцінну війну. Перекидати туди тисячі російських солдатів, танків тощо.
Кремлівський диктатор продовжує вдавати, що все "стабільно". А це означає, що Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" можуть вільно діяти у Бєлгородській області.
Ми побачимо, що не тільки зі Шебекіна тікають чиновники й правоохоронці, а й будуть бігти й з Бєлгорода. Ох, це буде видовище,
– сказав П'яних.
Путін буде, як і раніше мовчати, роздавати медалі за мужність й вдавати, що нічого не відбувається. Водночас воєнний злочинець не зупинятиме війну в Україні. Він й далі триматиметься за окуповані території, з яких врешті-решт під тиском Збройних Сил України однаково доведеться відступати.
Все з цією російською владою зрозуміло. Вона не буде воювати у Бєлгороді й тому там відкривається хороший напрямок можливостей,
– зазначив російський опозиційний журналіст.
На його думку, рано чи пізно Путін скаже, що пора закінчувати з добровольцями, накаже ввести війська й провести зачистку. Й тоді на території Росії почнеться війна у повний зріст.
Останні новини про події у Бєлгородській області
- 9,77 кілометра квадратних території Бєлгородської області мають невідомий статус. Тепер ця територія стала сірою зоною. Відповідні зміни зафіксували на карті DeepState.
- Путінська влада офіційно визнала, що Росія втратила контроль над селищем Нова Таволжанка Шебекінського району. Перед цим РДК опублікували відео з Нової Таволжанки заявивши, що вони "тут єдина влада".
- У ніч з 4 на 5 червня бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" ліквідували старшого оперативного угруповання "Бєлгород" Андрія Стесєва. Він брав участь у багатьох загарбницьких війнах Росії на території Ічкерії, Сирії та інших "спецопераціях".