Зеленський у Брюсселі, Келлог заявив про візит в Україну: хронологія 1029 дня війни

18 грудня, у 1029 день повномасштабного вторгнення, Росія продовжує атакувати українські міста та села. Проте Збройні Сили України мужньо обороняють свої позиції та протидіють ворогу.

Україна протистоїть російській агресії вже 1029 днів. Про головні події цієї доби – читайте на 24 Каналі.

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