Зеленський у Брюсселі, Келлог заявив про візит в Україну: хронологія 1029 дня війни
18 грудня, у 1029 день повномасштабного вторгнення, Росія продовжує атакувати українські міста та села. Проте Збройні Сили України мужньо обороняють свої позиції та протидіють ворогу.
Україна протистоїть російській агресії вже 1029 днів. Про головні події цієї доби – читайте на 24 Каналі.
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В Кривому Розі подекуди немає світла. Всіх деталей поки не наводять. Ворог бив балістикою – можливо, "Іскандером". Рютте також підкреслив важливість ініціатив із виробництва зброї безпосередньо в Україні. Спецпредставник Трампа щодо війни Кіт Келлог переконаний, що Україна та Росія готові до переговорів. Уявіть битву в клітці. Обидва бійці готові здатись. Вам потрібен рефері, щоб розборонити їх. І я думаю, що президент Трамп може це зробити, Водночас посадовець вказав, що ситуація наразі є війною на виснаження. За його словами, співвідношення втрат між Україною та Росією становить приблизно 1 до 5. Кіт Келлог заявив, що після тисячі днів війни росіяни мають 350 або 400 тисяч загиблих, а українці нібито 150 тисяч. Водночас він додав, що ці числа є приблизними. Дмитро Лубінець заявив, що в день авіакатастрофи, 24 січня, був заздалегідь підготовлений обмін. Однак, за його словами, Україна досі не розуміє, що відбулося з літаком Іл-76: чи справді там були тіла, чи ні. За останні два місяці у нас поліпшилась процедура репатріації тіл з обох боків. Достатньо велику кількість наших загиблих російська сторона передала українській, але чи можу я ствердно сказати, що нам передали тіла з Іл-76, поки не буде проведена експертиза? Ні, Він також висловив сподівання, що влада зможе відповісти українському суспільству на це запитання за місяць – два. Володимир Зеленський сказав, що неодноразово звертався до США з проханням надати ліцензії на виробництво Patriot. Скільки разів я говорив – чесно вам скажу – зі Сполученими Штатами Америки, я дуже просив: дайте нам ліцензії на виробництво Patriot. І начебто ніхто не проти. Ніхто жодного разу мені не сказав: ні, ми вам не дамо. Але досі ми нічого не отримали, Він зазначив, що прохання надати ліцензії було викликане нагальною потребою забезпечити захист українського неба. Міністр оборони України Рустем Умєров ухвалив рішення про звільнення генерал-лейтенанта Павла Ткачука з посади начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Львова, міністр оборони Рустем Умєров доповів главі держави про результати аудиту Головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Національної академії сухопутних військ та численних порушень, виявлених ГІМО, Там додали, Володимир Зеленський доручив Міноборони негайно виправити ситуацію, що склалася, тому вже 18 грудня Ткачука було звільнено. Еммануель Макрон не братиме участі в зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами через стихійне лихо на заморських територіях Франції. Раніше в Politico також повідомляли, що Макрон буде представлений на саміті ЄС німецьким канцлером Олафом Шольцом – "відповідно до усталеної практики між Францією та Німеччиною". Макрон вирушає на Майотту – французьку заморську територію в Індійському океані, яка долає наслідки руйнівного тропічного циклону "Чідо". Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що для України є неприпустимим варіант, за якого війна буде спочатку заморожена, а потім розпочнуться мирні перемовини з Росією. Я вважаю, що так не можна, просто забути все, що було. В цьому і є небезпека, коли кажуть, давайте, зараз заморозимо все, заморозимо війну, а потім вже будемо домовлятись з росіянами. Ні! Ми не збираємось нічого Путіну пробачати, Він також додав, глава Кремля вже вбив багатьох українців і продовжує це робити. "Мир за рахунок України – це несправедливо, дає поштовх іншим диктаторам робити те саме, що Путін та дає можливість Путіну повернутися знову", – зазначив Зеленський. Головком Олександр Сирський заявив, що у нього не було вибору і він, як головнокомандувач ЗСУ, повинен був провести цю операцію. Я мав одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце, з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону, Сирський наголосив, що завдяки такому рішенню було ослаблено наступальний потенціал росіян і знижено інтенсивність атак. Однак винятком стали Покровськ і Курахове. У Ростовській області лунали потужні вибухи. Гучно було в районах населених пунктів Гуково, Мала Кам'янка та Кам'янська-Шахтинського. Зазначається, що могло "прилетіти" по території одного із заводів. Наразі деталі залишаються невідомими. Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар вже відзвітував буцімто про "10 збитих ракет". Володимир Зеленський прибув до Брюсселю для участі у переговорах з європейськими партнерами. Європі потрібна сильна позиція заради надійного миру. І кожне фундаментальне питання, яке стосується Європи, – а закінчення війни Росії проти України, безумовно, є таким питанням – потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн, Він також розповів, що під час візиту відбудуться зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, Генеральним секретарем НАТО, Президентом Євроради й Президенткою Єврокомісії. Також будуть присутні представники Британії та інших країн. Крім того, президент візьме участь у засіданні Європейської ради. У відповідь на критику Володимира Зеленського, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не буде реагувати на провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність, Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі Суспільному заявив, що на подібні "ультиматуми" Орбана є лише одна відповідь – Україні потрібен справедливий мир. "Якщо вже з'явився такий настирливий гонець від Путіна, то можемо на його ультиматум відповісти одне – нам потрібен реальний, надійний мир, справедливий для України. Саме заради цього працюємо з усіма партнерами скоординовано – з Америкою, Європою. Зараз будуть зустрічі в Брюсселі, вже були чудові зустрічі з президентом Трампом", – каже Литвин. Він додав, що гонці від Путіна нікому із залучених учасників роботи заради миру не потрібні. Військові армії рф атакували дроном цивільну автівку у Корабельному районі Херсона. Унаслідок скидання вибухівки загинув чоловік, ще один цивільний який перебував у автівці дістав поранення та госпіталізований, Прокурори вживають усі можливі й належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками армії Росії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не надавав допомоги сирійським повстанцям, які боролися проти режиму Башара Асада. Ні. Немає такої офіційної інформації. Ми сьогодні говоримо про гуманітарний трек те, що ми дійсно готові допомогти населенню Сирії, Президент зауважив, що мовиться про продукти першої необхідності, такі як борошно, пшениця, кукурудза та олія. За його словами, вже відбулися контакти з цього приводу Володимир Зеленський зауважив, що в Україні мобілізаційний вік лишається на рівні 25 років – так, як було раніше. Президент підтвердив, що Україна чула від деяких західних лідерів сигнали про зниження мобілізаційного віку. Я вважаю, що на сьогодні це нечесна розмова. І я це публічно і непублічно лідерам говорив. Сучасна війна вона інша. Це не тільки про траншеї, це не просто в окопі з автоматом. Це сучасна зброя, дрони, артилерія, далекобійна зброя. Це авіація. Без прикриття неба, як можна штурмувати, йти вперед? І лідери це знають, Президент назвав розмови про зниження мобілізаційного віку політичними іграми. Він зазначив, що справді, чим молодша людина, тим вона фізично сильніша, але для України важливо зберегти життя молоді. "І тому дуже важливо перед усім звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового", – наголосив він. Видання пише, що після майже 3 років після початку повномасштабного вторгнення війну Росії в Україні важко назвати "регіональним конфліктом". Боротьба переросла в найбільшу європейську сухопутну війну з часів Другої світової війни. Politico наголошує, що саме глобальний аспект війни може в підсумку вирішити її долю, оскільки є велика ймовірність того, що Україна ризикує втратити свого головного прихильника в особі США після повернення в Білий дім Дональда Трампа. Водночас Росія має підтримку Пхеньяну, який є противником Вашингтону. У статті нагадують, що Росія продовжує і розширює свою вікову практику гібридних війн, розпалюючи конфлікти по всьому світу. Втім, як каже директор Російсько-Євразійського центру Карнегі Олександр Габуєв, зараз немає проксі-конфліктів, у яких Москва могла б завдати удару по НАТО. Джерела 24 Каналу повідомили, що у Скадовську підірвали "УАЗик" 96 полку росгвардії, відомого як полк "Ахмат". Унаслідок вибуху заступник командира, який був у службовому автомобілі, отримав серйозні поранення. Тепер особовий склад армії Росії закликають не залишати у тилових районах надовго машини без нагляду. Крім того, окупантів закликають перевіряти автівки. Верховна Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. "За" виключення проголосувало всього 217 народних обранців. 25 – 26 грудня в Росії відбудеться неформальний саміт глав СНД. Таким чином Путін прагне вийти з політичної ізоляції. Проте зустріч може стати провальною через відмову партнерів від співпраці з країною-агресоркою. Зокрема, Вірменія та Казахстан дистанціюються від Росії та шукають співпраці з іншими країнами. За даними керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, війська КНДР мають понад 200 убитих та поранених. У Пентагоні припускають, що адміністрація Байдена не встигне витрати всі виділені кошти на допомогу Україні. Наразі невідомо, як новообраний президент США Дональд Трамп використає ці гроші. З початку повномасштабного вторгнення підтверджено 177 випадків страт українських військовополонених, з них 109 – у 2024 році. Окрім цього, 95% українських військових у російському полоні зазнають систематичних тортур. Росія вкотре запустила "Шахеди" по Україні. 17 грудня близько 20:00 Росія з артилерії обстріляла населений пункт однієї з громад Новгород-Сіверського району. У результаті атаки внаслідок отриманих осколкових поранень загинув місцевий житель. Окрім цього, пошкоджено приватні господарства. Вранці 18 грудня ворожий безпілотник атакував житловий сектор одного з прифронтових населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району. Наслідки атаки безпілотником на Харківщині / фото ДСНС Внаслідок пожежі зруйновано господарчу споруду. Рятувальникам, попри постійну загрозу обстрілів, вдалося погасити вогонь. Президент Зеленський визнав, що Україна не має сил для повернення окупованих територій Донбасу та Криму військовим шляхом. Саме тому вона сподівається на дипломатичний тиск. Зеленський вказав на м'якість позиції Заходу щодо Росії та підкреслив, що Україні потрібна сильна підтримка з боку Америки та і Європи. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 18 грудня зустрінеться з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити альтернативні рішення для транзиту газу через Україну у 2025 році. Це пов'язано з тим, що контракт між Росією та Україною про транзит газу закінчується 1 січня 2025 року і його продовження не планується. Голову Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Івана Рудого затримали за підозрою у зв'язках з Росією. Варто зазначити, що під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну. Росіяни почали застосовувати дрони з управлінням через оптоволоконний кабель, щоб обійти радіоелектронну боротьбу українських Сил оборони. Ще однією особливістю цього дрона є те, що він виготовлений з карбону, якого раніше росіяни не використовували. Українські прикордонники збили ворожий дрон. У Державній прикордонній службі кажуть, що його вивчатимуть фахівці. За минулу добу на фронті зафіксовано 199 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 штурмових дій російської армії. На Курахівському напрямку українським воїнам вдалося відбити 28 атак. Українські Сили оборони також відбили 49 атак на Курському напрямку, де ворог здійснив близько 500 артилерійських обстрілів. Вночі Росія атакувала Україну 81 безпілотником. Українській ППО вдалося збити 51 "Шахед". За даними Associated Press, вже кілька сотень північнокорейських військових, що разом з росіянами воювали на Курщині, було вбито. Ймовірно, така кількість втрат зумовлена тим, що солдати КНДР не підготовлені до боїв. За минулу добу українським Силам оборони вдалося ліквідувати 1580 окупантів. З 24 лютого 2022 року по 18 грудня 2024 року російська армія втратила: В Інституті вивчення війни вважають, що Москва не визнає участь північнокорейських військових у боях на Курщині, тому що не хоче визнавати свою залежність від іноземних військ. В ніч на 18 грудня у проміжку між 01:15 та 02:00 в російському Ростові-на-Дону пролунало щонайменше 6 вибухів. На заводі Ростсельмаш, що ремонтує бронетехніку, ймовірно, сталася пожежа. Місцеві жителі також повідомляли про уламки в районі підприємства Ростаертрол, яке займається виробництвом гвинтокрилів. 18 грудня російська армія окупувала село Сонцівка в Донецькій області. Ворог просунувся поблизу Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченську та Відродженні. Ввечері 17 грудня Росія атакувала Київщину "Шахедами". В області працювала ППО. Близько 00:43 18 грудня у Київській ОВА написали, що на Київщині знову працює ППО. Там наголосили, що повітряна тривога триває, тож попросили громадян залишатися в укриттях та в жодному разі не робити фото- та відеофіксацію роботи українських Сил оборони. У Воронезькій області Росії ввечері 17 грудня зафіксували вибухи та прильоти невідомих безпілотників. За словами російських чиновників, їх знищила ППО. Очевидці бачили іскри вогню в небі. Повідомлень про постраждалих чи руйнування наразі немає.
Під час тривоги вибухи лунали на Київщині, в Харкові та Кривому Розі
Зеленський зустрівся з Макроном: основні тези
Союзники поставлять Україні 19 систем ППО для захисту критичної інфраструктури, – генсек НАТО
Кіт Келлог висловився про переговори
– сказав Келлог.
Чи передала Росія тіла полонених з Іл-76
– сказав Дмитро Лубінець.
Україна просила у США ліцензію на Patriot
– поділився президент.
Звільнення Ткачука
– йдеться у повідомленні.
Макрон пропустить зустріч з Зеленським
Зеленський висловився про заморозку
– наголосив президент.
Сирський про Курську операцію
– пояснив генерал.
Удари по Ростовській області
Зеленський у Брюсселі
– написав український лідер.
В Офісі президента відреагували на заяву Орбана
– мовиться у дописі Орбана.
– кажуть у прокуратурі.
Україна та сирійські повстанці
– завив Зеленський у відповідь на запитання журналіста про можливу підтримку повстанців.
Зеленський про зниження мобілізаційного віку
– вказав Зеленський.
Третя світова вже розгортається в Україні, – Politico
У Скадовську підірвали замкомандира полку "Ахмат"
Саміт СНД може стати політичним провалом для Путіна
У ЦПД розповіли про втрати солдатів КНДР у Курській області
Кошти, які Байден не витратив на допомогу Україні, можуть перейти Трампу, – ЗМІ
Скільки бійців ЗСУ стратила Росія
На Чернігівщині внаслідок обстрілу загинув місцевий житель
Росія завдала чергового удару по Харківщині
У нас немає сил, – Зеленський зробив заяву щодо повернення Донбасу і Криму
Затримано голову КРАІЛ Івана Рудого
На Чернігівщині збили російський "інноваційний" дрон
Яка ситуація на фронті
Нічна атака "Шахедами"
AP назвало приблизні втрати Росії серед солдатів КНДР у Курській області
Оновлена статистика втрат ворога
В ISW пояснили, чому Кремль приховує участь солдатів КНДР у боях на Курщині
У Ростові пролунала серія вибухів
Росіяни окупували Сонцівку та просунулися в 9 населених пунктах Донеччини, – Deep State
Атака "Шахедами" на Київщині
Воронезьку область Росії атакували невідомі БпЛА
В Кривому Розі подекуди немає світла. Всіх деталей поки не наводять. Ворог бив балістикою – можливо, "Іскандером".
Рютте також підкреслив важливість ініціатив із виробництва зброї безпосередньо в Україні.
Спецпредставник Трампа щодо війни Кіт Келлог переконаний, що Україна та Росія готові до переговорів.
Уявіть битву в клітці. Обидва бійці готові здатись. Вам потрібен рефері, щоб розборонити їх. І я думаю, що президент Трамп може це зробити,
Водночас посадовець вказав, що ситуація наразі є війною на виснаження. За його словами, співвідношення втрат між Україною та Росією становить приблизно 1 до 5.
Кіт Келлог заявив, що після тисячі днів війни росіяни мають 350 або 400 тисяч загиблих, а українці нібито 150 тисяч. Водночас він додав, що ці числа є приблизними.
Дмитро Лубінець заявив, що в день авіакатастрофи, 24 січня, був заздалегідь підготовлений обмін. Однак, за його словами, Україна досі не розуміє, що відбулося з літаком Іл-76: чи справді там були тіла, чи ні.
За останні два місяці у нас поліпшилась процедура репатріації тіл з обох боків. Достатньо велику кількість наших загиблих російська сторона передала українській, але чи можу я ствердно сказати, що нам передали тіла з Іл-76, поки не буде проведена експертиза? Ні,
Він також висловив сподівання, що влада зможе відповісти українському суспільству на це запитання за місяць – два.
Володимир Зеленський сказав, що неодноразово звертався до США з проханням надати ліцензії на виробництво Patriot.
Скільки разів я говорив – чесно вам скажу – зі Сполученими Штатами Америки, я дуже просив: дайте нам ліцензії на виробництво Patriot. І начебто ніхто не проти. Ніхто жодного разу мені не сказав: ні, ми вам не дамо. Але досі ми нічого не отримали,
Він зазначив, що прохання надати ліцензії було викликане нагальною потребою забезпечити захист українського неба.
Міністр оборони України Рустем Умєров ухвалив рішення про звільнення генерал-лейтенанта Павла Ткачука з посади начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Львова, міністр оборони Рустем Умєров доповів главі держави про результати аудиту Головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Національної академії сухопутних військ та численних порушень, виявлених ГІМО,
Там додали, Володимир Зеленський доручив Міноборони негайно виправити ситуацію, що склалася, тому вже 18 грудня Ткачука було звільнено.
Еммануель Макрон не братиме участі в зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами через стихійне лихо на заморських територіях Франції.
Раніше в Politico також повідомляли, що Макрон буде представлений на саміті ЄС німецьким канцлером Олафом Шольцом – "відповідно до усталеної практики між Францією та Німеччиною".
Макрон вирушає на Майотту – французьку заморську територію в Індійському океані, яка долає наслідки руйнівного тропічного циклону "Чідо".
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що для України є неприпустимим варіант, за якого війна буде спочатку заморожена, а потім розпочнуться мирні перемовини з Росією.
Я вважаю, що так не можна, просто забути все, що було. В цьому і є небезпека, коли кажуть, давайте, зараз заморозимо все, заморозимо війну, а потім вже будемо домовлятись з росіянами. Ні! Ми не збираємось нічого Путіну пробачати,
Він також додав, глава Кремля вже вбив багатьох українців і продовжує це робити.
"Мир за рахунок України – це несправедливо, дає поштовх іншим диктаторам робити те саме, що Путін та дає можливість Путіну повернутися знову", – зазначив Зеленський.
Головком Олександр Сирський заявив, що у нього не було вибору і він, як головнокомандувач ЗСУ, повинен був провести цю операцію.
Я мав одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце, з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону,
Сирський наголосив, що завдяки такому рішенню було ослаблено наступальний потенціал росіян і знижено інтенсивність атак. Однак винятком стали Покровськ і Курахове.
У Ростовській області лунали потужні вибухи. Гучно було в районах населених пунктів Гуково, Мала Кам'янка та Кам'янська-Шахтинського.
Зазначається, що могло "прилетіти" по території одного із заводів. Наразі деталі залишаються невідомими.
Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар вже відзвітував буцімто про "10 збитих ракет".
Володимир Зеленський прибув до Брюсселю для участі у переговорах з європейськими партнерами.
Європі потрібна сильна позиція заради надійного миру. І кожне фундаментальне питання, яке стосується Європи, – а закінчення війни Росії проти України, безумовно, є таким питанням – потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн,
Він також розповів, що під час візиту відбудуться зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, Генеральним секретарем НАТО, Президентом Євроради й Президенткою Єврокомісії. Також будуть присутні представники Британії та інших країн.
Крім того, президент візьме участь у засіданні Європейської ради.
У відповідь на критику Володимира Зеленського, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не буде реагувати на провокації.
На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність,
Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі Суспільному заявив, що на подібні "ультиматуми" Орбана є лише одна відповідь – Україні потрібен справедливий мир.
"Якщо вже з'явився такий настирливий гонець від Путіна, то можемо на його ультиматум відповісти одне – нам потрібен реальний, надійний мир, справедливий для України. Саме заради цього працюємо з усіма партнерами скоординовано – з Америкою, Європою. Зараз будуть зустрічі в Брюсселі, вже були чудові зустрічі з президентом Трампом", – каже Литвин.
Він додав, що гонці від Путіна нікому із залучених учасників роботи заради миру не потрібні.
Військові армії рф атакували дроном цивільну автівку у Корабельному районі Херсона.
Унаслідок скидання вибухівки загинув чоловік, ще один цивільний який перебував у автівці дістав поранення та госпіталізований,
Прокурори вживають усі можливі й належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками армії Росії.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не надавав допомоги сирійським повстанцям, які боролися проти режиму Башара Асада.
Ні. Немає такої офіційної інформації. Ми сьогодні говоримо про гуманітарний трек те, що ми дійсно готові допомогти населенню Сирії,
Президент зауважив, що мовиться про продукти першої необхідності, такі як борошно, пшениця, кукурудза та олія. За його словами, вже відбулися контакти з цього приводу
Володимир Зеленський зауважив, що в Україні мобілізаційний вік лишається на рівні 25 років – так, як було раніше. Президент підтвердив, що Україна чула від деяких західних лідерів сигнали про зниження мобілізаційного віку.
Я вважаю, що на сьогодні це нечесна розмова. І я це публічно і непублічно лідерам говорив. Сучасна війна вона інша. Це не тільки про траншеї, це не просто в окопі з автоматом. Це сучасна зброя, дрони, артилерія, далекобійна зброя. Це авіація. Без прикриття неба, як можна штурмувати, йти вперед? І лідери це знають,
Президент назвав розмови про зниження мобілізаційного віку політичними іграми. Він зазначив, що справді, чим молодша людина, тим вона фізично сильніша, але для України важливо зберегти життя молоді.
"І тому дуже важливо перед усім звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового", – наголосив він.
Видання пише, що після майже 3 років після початку повномасштабного вторгнення війну Росії в Україні важко назвати "регіональним конфліктом". Боротьба переросла в найбільшу європейську сухопутну війну з часів Другої світової війни.
Politico наголошує, що саме глобальний аспект війни може в підсумку вирішити її долю, оскільки є велика ймовірність того, що Україна ризикує втратити свого головного прихильника в особі США після повернення в Білий дім Дональда Трампа. Водночас Росія має підтримку Пхеньяну, який є противником Вашингтону.
У статті нагадують, що Росія продовжує і розширює свою вікову практику гібридних війн, розпалюючи конфлікти по всьому світу. Втім, як каже директор Російсько-Євразійського центру Карнегі Олександр Габуєв, зараз немає проксі-конфліктів, у яких Москва могла б завдати удару по НАТО.
Джерела 24 Каналу повідомили, що у Скадовську підірвали "УАЗик" 96 полку росгвардії, відомого як полк "Ахмат".
Унаслідок вибуху заступник командира, який був у службовому автомобілі, отримав серйозні поранення.
Тепер особовий склад армії Росії закликають не залишати у тилових районах надовго машини без нагляду. Крім того, окупантів закликають перевіряти автівки.
Верховна Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.
"За" виключення проголосувало всього 217 народних обранців.
25 – 26 грудня в Росії відбудеться неформальний саміт глав СНД. Таким чином Путін прагне вийти з політичної ізоляції.
Проте зустріч може стати провальною через відмову партнерів від співпраці з країною-агресоркою. Зокрема, Вірменія та Казахстан дистанціюються від Росії та шукають співпраці з іншими країнами.
За даними керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, війська КНДР мають понад 200 убитих та поранених.
У Пентагоні припускають, що адміністрація Байдена не встигне витрати всі виділені кошти на допомогу Україні. Наразі невідомо, як новообраний президент США Дональд Трамп використає ці гроші.
З початку повномасштабного вторгнення підтверджено 177 випадків страт українських військовополонених, з них 109 – у 2024 році.
Окрім цього, 95% українських військових у російському полоні зазнають систематичних тортур.
Росія вкотре запустила "Шахеди" по Україні.
17 грудня близько 20:00 Росія з артилерії обстріляла населений пункт однієї з громад Новгород-Сіверського району.
У результаті атаки внаслідок отриманих осколкових поранень загинув місцевий житель. Окрім цього, пошкоджено приватні господарства.
Вранці 18 грудня ворожий безпілотник атакував житловий сектор одного з прифронтових населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району.
Наслідки атаки безпілотником на Харківщині / фото ДСНС
Внаслідок пожежі зруйновано господарчу споруду. Рятувальникам, попри постійну загрозу обстрілів, вдалося погасити вогонь.
Президент Зеленський визнав, що Україна не має сил для повернення окупованих територій Донбасу та Криму військовим шляхом. Саме тому вона сподівається на дипломатичний тиск.
Зеленський вказав на м'якість позиції Заходу щодо Росії та підкреслив, що Україні потрібна сильна підтримка з боку Америки та і Європи.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 18 грудня зустрінеться з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити альтернативні рішення для транзиту газу через Україну у 2025 році.
Це пов'язано з тим, що контракт між Росією та Україною про транзит газу закінчується 1 січня 2025 року і його продовження не планується.
Голову Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Івана Рудого затримали за підозрою у зв'язках з Росією.
Варто зазначити, що під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.
Росіяни почали застосовувати дрони з управлінням через оптоволоконний кабель, щоб обійти радіоелектронну боротьбу українських Сил оборони.
Ще однією особливістю цього дрона є те, що він виготовлений з карбону, якого раніше росіяни не використовували.
Українські прикордонники збили ворожий дрон. У Державній прикордонній службі кажуть, що його вивчатимуть фахівці.
За минулу добу на фронті зафіксовано 199 бойових зіткнень.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 штурмових дій російської армії.
На Курахівському напрямку українським воїнам вдалося відбити 28 атак.
Українські Сили оборони також відбили 49 атак на Курському напрямку, де ворог здійснив близько 500 артилерійських обстрілів.
Вночі Росія атакувала Україну 81 безпілотником. Українській ППО вдалося збити 51 "Шахед".
За даними Associated Press, вже кілька сотень північнокорейських військових, що разом з росіянами воювали на Курщині, було вбито.
Ймовірно, така кількість втрат зумовлена тим, що солдати КНДР не підготовлені до боїв.
За минулу добу українським Силам оборони вдалося ліквідувати 1580 окупантів.
З 24 лютого 2022 року по 18 грудня 2024 року російська армія втратила:
В Інституті вивчення війни вважають, що Москва не визнає участь північнокорейських військових у боях на Курщині, тому що не хоче визнавати свою залежність від іноземних військ.
В ніч на 18 грудня у проміжку між 01:15 та 02:00 в російському Ростові-на-Дону пролунало щонайменше 6 вибухів.
На заводі Ростсельмаш, що ремонтує бронетехніку, ймовірно, сталася пожежа.
Місцеві жителі також повідомляли про уламки в районі підприємства Ростаертрол, яке займається виробництвом гвинтокрилів.
18 грудня російська армія окупувала село Сонцівка в Донецькій області.
Ворог просунувся поблизу Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченську та Відродженні.
Ввечері 17 грудня Росія атакувала Київщину "Шахедами". В області працювала ППО.
Близько 00:43 18 грудня у Київській ОВА написали, що на Київщині знову працює ППО.
Там наголосили, що повітряна тривога триває, тож попросили громадян залишатися в укриттях та в жодному разі не робити фото- та відеофіксацію роботи українських Сил оборони.
У Воронезькій області Росії ввечері 17 грудня зафіксували вибухи та прильоти невідомих безпілотників. За словами російських чиновників, їх знищила ППО.
Очевидці бачили іскри вогню в небі. Повідомлень про постраждалих чи руйнування наразі немає.