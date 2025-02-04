Атаки БпЛА продовжуються, біля Покровська запеклі бої: хронологія 1077 дня війни
Росія вночі атакувала Україну дронами. На фронті ж прожовжують тривати запеклі бої вже 1077 днів.
24 Канал повідомляє про головні новини України 4 лютого.
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Війська КНДР були виведені з передової, і їхня присутність не фіксується близько двох тижнів, припускається, що це може бути тимчасовим відведенням. Про це повідомляє південнокорейська розвідка. Причиною цього можуть бути великі втрати. Пирятинський районний суд відправив під варту жителя Лубен Євгена Щербака, підозрюваного у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. За словами чоловіка, він разом з Кузубом, підозрюваним у вбивстві військовослужбовця ТЦК, втекли з місця злочину у Пирятині. Свої дії Щербак пояснив страхом, що їх нібито можуть застрелити військові. За його словами, він лише хотів налякати військових ТЦК, але йому не вдалося це зробити й тоді він вистрелив. Кузуб сподівався, що просто поранив військового. У ніч проти 4 лютого Росія запустила по Україні дрони-камікадзе, вибухи чули у Києві та Черкасах. Тривога в Києві лунала двічі за ніч. Також була інформація, що "Шахеди" прямують на столицю одразу з 2 напрямків – східного та північного. Також гучно було вночі і в Черкасах. За інформацією голови ОВА, в межах обласного центру перебували кілька дронів-камікадзе.
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Вночі Росія атакувала Україну дронами "Шахед"
Війська КНДР були виведені з передової, і їхня присутність не фіксується близько двох тижнів, припускається, що це може бути тимчасовим відведенням.
Про це повідомляє південнокорейська розвідка. Причиною цього можуть бути великі втрати.
Пирятинський районний суд відправив під варту жителя Лубен Євгена Щербака, підозрюваного у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.
За словами чоловіка, він разом з Кузубом, підозрюваним у вбивстві військовослужбовця ТЦК, втекли з місця злочину у Пирятині. Свої дії Щербак пояснив страхом, що їх нібито можуть застрелити військові.
За його словами, він лише хотів налякати військових ТЦК, але йому не вдалося це зробити й тоді він вистрелив. Кузуб сподівався, що просто поранив військового.
У ніч проти 4 лютого Росія запустила по Україні дрони-камікадзе, вибухи чули у Києві та Черкасах.
Тривога в Києві лунала двічі за ніч. Також була інформація, що "Шахеди" прямують на столицю одразу з 2 напрямків – східного та північного.
Також гучно було вночі і в Черкасах. За інформацією голови ОВА, в межах обласного центру перебували кілька дронів-камікадзе.