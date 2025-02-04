УКР РУС
4 лютого 2025, 06:27
7

Атаки БпЛА продовжуються, біля Покровська запеклі бої: хронологія 1077 дня війни

Сергій Попович

Росія вночі атакувала Україну дронами. На фронті ж прожовжують тривати запеклі бої вже 1077 днів.

24 Канал повідомляє про головні новини України 4 лютого.

Дивіться також Найгарячіше – біля Покровська, росіяни загальмували на Курщині: ситуація на фронті від ISW

07:48, 04 лютого

Північнокорейські війська не беруть участі у боях з середини січня

Війська КНДР були виведені з передової, і їхня присутність не фіксується близько двох тижнів, припускається, що це може бути тимчасовим відведенням.

Про це повідомляє південнокорейська розвідка. Причиною цього можуть бути великі втрати.

06:29, 04 лютого

Вбивство військового ТЦК на Полтавщині: суд взяв під варту другого підозрюваного

Пирятинський районний суд відправив під варту жителя Лубен Євгена Щербака, підозрюваного у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

За словами чоловіка, він разом з Кузубом, підозрюваним у вбивстві військовослужбовця ТЦК, втекли з місця злочину у Пирятині. Свої дії Щербак пояснив страхом, що їх нібито можуть застрелити військові.

За його словами, він лише хотів налякати військових ТЦК, але йому не вдалося це зробити й тоді він вистрелив. Кузуб сподівався, що просто поранив військового.

06:24, 04 лютого

Вночі Росія атакувала Україну дронами "Шахед"

У ніч проти 4 лютого Росія запустила по Україні дрони-камікадзе, вибухи чули у Києві та Черкасах.

Тривога в Києві лунала двічі за ніч. Також була інформація, що "Шахеди" прямують на столицю одразу з 2 напрямків – східного та північного.

Також гучно було вночі і в Черкасах. За інформацією голови ОВА, в межах обласного центру перебували кілька дронів-камікадзе.