Атаки БпЛА продовжуються, біля Покровська запеклі бої: хронологія 1077 дня війни

07:48, 04 лютого

Війська КНДР були виведені з передової, і їхня присутність не фіксується близько двох тижнів, припускається, що це може бути тимчасовим відведенням.

Про це повідомляє південнокорейська розвідка. Причиною цього можуть бути великі втрати.