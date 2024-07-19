Україна підписала нові безпекові угоди, ЗСУ відійшли в Урожайному: хронологія 876 дня війни
Росія продовжує атакувати мирні українські міста, а також не полишає спроб захопити дедалі більше територій. Втім, їм на заваді стоять Сили оборони, що стримують ворожий натиск та завдають колосальних втрат.
Розпочалася 876 доба протистояння України у війні проти Росії. Про головні новини з фронту, тилу та міжнародної арени – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Франція готує новий пакет військової допомоги для України, – пише France Info. Туди увійдуть 128 бронемашин VAB, 18 самохідних гаубиць Caesar та 24 легкі танки. Велика Британія ввела санкції проти 11 російських суден. Під обмеження потрапили Zaliv Amurskiy, SCF Amur та інші судна. Вони ходять під прапорами Габону, Панами, островів Кука. Кораблям та їхнім капітанам забороняється заходити до портів Британії. Усі судна опинилися в списку, бо перевозили нафту і нафтопродукти із Росії в треті країни. Президент розповів про підсумки цієї зустрічі. Серед ключового – обговорили перспективи спільного оборонного виробництва, насамперед боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, Міністерство оборони України оголосило про допуск до експлуатації у Збройних силах України близько 10 нових зразків пістолетів та пістолетів-кулеметів іноземного та українського виробництва. До арсеналу ЗСУ увійшли пістолети іноземного виробництва від відомих зброярських компаній зі США, Італії та Бельгії. Більшість допущених до експлуатації пістолетів та пістолетів-кулеметів мають калібр 9 мм, однак серед них є також зразки з потужнішим калібром 11,43 мм. Барак Обама у приватному порядку висловив занепокоєння щодо кандидатури президента Джо Байдена. За його словами, шанси Байдена на перемогу значно зменшились. З моменту дебатів Обама спілкувався з Байденом лише один раз. У своїх розмовах з іншими він чітко дав зрозуміти, що майбутнє кандидатури Байдена – це рішення, яке має прийняти сам президент. Метте Фредеріксен закликала партнерів терміново забезпечити всі постачання зброї в Україну. За її словами, необхідна та своєчасно поставлена допомога дозволить не лише не програти, а й виграти війну з Росією. Так, у ньому Орбан пропонує ініціювати обговорення наступних пропозицій: В Одесі прогриміло два потужних вибухи. Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою, Водночас місцевий голова Геннадій Терехов також підтвердив інформацію про вибухи. Наразі жодних деталей стосовно можливих наслідків атаки оприлюднено не було. Під час наступу на Харківщину плани росіян не збіглися з тим результатом, на який вони сподівалися. Однак окупанти змусили українські війська розтягнути свої сили. Російські окупаційні війська почали наступ на Харківську область 10 травня. Тоді їм удалося просунутися і захопити 10 населених пунктів уздовж кордону. Командир взводу 95 окремої десантно-штурмової поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов розповів, що російські військові часто вдаються до самогубств на фронті. До прикладу, на Торецькому напрямку російські окупанти часто не забирають поранених і змушують їх воювати. Буває, що поранені після бою не можуть рухатися і лежать навіть по кілька днів там. За його словами, окупанти майже не проводять евакуацію. Поранених росіян кидають вперед без можливості повернутись назад. Декілька високопоставлених демократів розповіли Axios, що чинний президент США протягом 20 – 21 липня може ухвалити рішення щодо зняття власної кандидатури. Причиною цього може стати зростаючий на нього тиск партійних лідерів в Конгресі США та його близьких друзів. Український лідер повторив ті речі, які вже промовляв неодноразово. Він наголосив, що наша країна потребує змоги бити вглиб території Росії. А задля цього західні союзники мають зняти обмеження на удари далекобійною зброєю. З російських аеродромів злітають літаки, які бомблять наших дітей, наших громадян. Усі ці аеродроми потрібно знищити, Зеленський висловив впевненість, що покласти край війні можна завдяки сильним дипломатичним зусиллям і сильній зброї. Фон дер Ляєн заявила, що поважає вибори в інших частинах світу. Однак, працюватиме над зниженням європейської залежності від інших країн. Ми будемо дуже тісно співпрацювати з нашими друзями і союзниками. Це абсолютно зрозуміло. Але це також означає, що ми розбудовуємо нашу власну силу, ми зміцнюємо якості, які має Європа, і ми наполегливо працюємо над тим, щоб мати сильну Європу, Загалом від початку доби відбулося 73 бойових зіткнення. Під час візиту до міста Вудсток у Великобританії Володимир Зеленський підписав безпекові угоди з Чехією та Словенією. Загалом наша країна вже має 25 безпекових угод. Сьогодні Урсулу фон дер Ляєн переобрали на другий п’ятирічний термін на посаді президентки Європейської комісії після голосування законодавців ЄС. Її кандидатуру підтримав 401 євродепутат, виступили проти – 284. Це надсилає потужний сигнал довіри. І я думаю, що це також визнання важкої роботи, яку ми провели разом протягом останніх п'яти років. Під час останнього мандату ми не шкодували зусиль. Ми пережили найбільш неспокійні години, з якими коли-небудь стикався наш Союз, і ми зберегли курс на наші довгострокові європейські цілі, Євродепутатку Діану Шошоаке, яка відома своєю антиукраїнською позицією та прихильністю до Росії, з пленарного засідання Європарламенту. Причиною цьому стала її скандальна та неприпустима поведінка стосовно своїх колег. За клопотанням прокурорів у Києві та області було арештовано майно на понад 1 мільярд гривень довіреної особи президента-втікача Януковича. Зокрема, накладено арешт на банківські рахунки, квартири у Києві, будинок та землю біля столиці, корпоративні права та 7 авто преміумкласу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила візит угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви. Вона також розкритикувала удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві й зазначила, що Москва спеціально це зробила. Спеціальні дрони Служби безпеки України атакували російську базу берегової охорони на озері Донузлав, що призвело до нанесення серйозних пошкоджень та відключення важливих об'єктів. Операцію здійснили спільно з ВМС ЗСУ. Атака сталась під час навчань окупантів із захисту акваторії. Дрони зуміли вразити штаб з пунктом управління, склад боєприпасів, електропідстанцію та інші технічні споруди бази, виводячи їх з ладу. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №11340. Він дозволяє підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам укладати угоди зі слідством та сплачувати штраф за правопорушення. Цей законопроєкт отримав підтримку 231 депутата. Це сталося попри застереження з боку НАБУ, САП та Антикорупційного комітету. Зеленський прибув до Великої Британії для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Плануються зустрічі з Королем Чарльзом ІІІ, Прем'єр-міністром. Також президент анонсував підписання нових безпекових угод для покращення відносин між країнами. В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ЗСУ відійшли від своїх позицій в Урожайному. Там зазначили, що російські війська знищили селище майже вщент, тому було прийняте рішення про збереження життя особового складу і відхід. Міноборони України розробляє "залізних солдатів" для ведення війни на "нулі". Ці роботи поєднають наземні та повітряні роботизовані та безпілотні системи для виконання бойових завдань. Успішна реалізація цього проєкту та його масштабування сприятиме створенню передової індустрії роботизованих систем в Україні. А головне, на фронті це рятуватиме життя наших воїнів, У російському Єкатеринбурзі спалахнула потужна пожежа на підприємстві "Уралтрансмаш", яке єдине в Росії виробляє самохідні артилерійські системи. Пожежа почалася під час зварювальних робіт, при цьому троє співробітників самостійно евакуювалися, інших людей у цеху не було. Наразі над підприємством підіймається стовп диму, а площа пожежі становить 420 метрів квадратних. Речник ОУВ "Таврія" заявив, що ситуація поблизу Кринків не є такою критичною, як повідомляли деякі ЗМІ. Збройні Сили України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, включаючи район Кринків. Покри те, що більшість позицій українських військ у селі Кринки були зруйновані ворожим вогневим впливом, але захисники залишаються на плацдармах і завдають втрат окупантам. Близько 10:20 у Дніпропетровській області пролунав сигнал повітряної тривоги. Згодом в Дніпропетровській ОВА повідомили, що над областю збили розвідувальний дрон. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про стан госпіталізованих внаслідок атаки на Київ 8 липня. У лікарнях Києва залишається 23 постраждалих від обстрілу. З них троє – діти, а двоє дорослих перебувають у важкому стані. Бійці легіону "Свобода Росії" виконали диверсію на аеродромі Велике Савино в Пермському краї Росії, спаливши військову техніку. Тепер техніка не поїде на фронт і не повезе росіян гинути за хворі ідеї кремлівського карлика. Дякую справжнім патріотам своєї батьківщини. Далі – більше, У ніч на 18 липня 2024 року російські окупанти завдали удару 16 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Курської області, що в Росії. Також ворог атакував 3 керованими авіаційними ракетами з південного напрямку. Зокрема, двома – Х-59/Х-69 та однією Х-35. В результаті захисникам неба вдалось уразити усі 16 "Шахедів" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях, Там додали, що більшість цілей знищено на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування "Схід". Сєргєй Лавров і Васілій Небензя представили різні версії щодо обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" в Києві. На пресконференції у штаб-квартирі ООН Лавров спростував слова Небензі, вказуючи, що по "Охматдиту" влучили російською ракетою, яку, мовляв, збила українська ППО. Росіяни стверджують, що на окупований Крим вночі летіло понад 30 безпілотників. Міноборони Росії заявляє, що атаку нібито відбили, збивши усі цілі. Міністерство оборони Росії стверджує, що вночі на четвер над анексованим Кримом було збито 33 українських безпілотників, а в морі біля берегів Криму знищено 10 безекіпажних катерів, Російська армія атакувала Полтавську область безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок цього пошкоджено цивільний будинок і подвір'я в Кременчуцькому районі. Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що, на щастя, минулося без жертв та постраждалих. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у ніч на 18 липня ПвК "Схід" утилізували над областю 2 ракети і 5 "Шахедів". Внаслідок ракетного удару по Синельниківщині виникла пожежа. Окупанти продовжують бити по Нікопольщині дронами-камікадзе та артилерією. Окупанти поцілили по Покровській та Марганецькій громадах. А ще – по Нікополю. Найбільше постраждав райцентр.Там поранення отримали двоє чоловіків – 51 та 60 років. Їм надали необхідну меддопомогу. Лікарі оцінили їхній стан як середньої тяжкості. Пошкоджені житлова двоповерхівка й 13 приватних будинків. Знищені 2 господарські споруди і 6 – потрощені. Понівечені сонячні панелі та авто. Зайнявся магазин, вогонь рятувальники загасили. Впродовж минулої доби українські захисники ліквідували 1130 загарбників. Загальні втрати Росії у війні проти України складають 563 640 осіб. Російські війська вдарили по Києву "Шахедами" уночі 17 липня. Раніше була інформація про падіння уламків в Дарницькому районі столиці. На наступний день в КМВА повідомили про відсутність наслідків обстрілу у Києві. Морські дрони атакували Севастополь та Новоросійськ у ніч на 18 липня. Російські ЗМІ повідомили, що атака була відбита, але офіційна інформація про наслідки відсутня. Зауважимо, що для відбиття атаки на Севастополь залучали вертоліт. Україна та Росія провели спільне опитування звільнених з полону, але домовились не розголошувати відповіді. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що російські військовополонені не просто казали про виконання Україною всіх Женевських домовленостей, а й напряму розказували, яким чином надавалась медична допомога, як їм давали можливість телефонувати своїм рідним. Натомість українські військовополонені... коли побачили моїх представників, вони зрозуміли, що все відбудеться, тобто вже можна більш-менш розказувати, що насправді там відбувалося, У ніч на 18 липня в Полтавській області прогримів вибух. Місцева влада наразі не коментувала інцидент, але Повітряні сили повідомляли про рух ворожих "Шахедів" у Полтавській області.
Велика Британія ввела санкції проти 11 суден Росії
Зеленський зустрівся із представниками британських оборонних компаній
– розповів глава держави.
Обама вважає, що Байдену слід переглянути рішення про участь у виборах, – WP
Прем’єрка Данії закликала терміново забезпечити всі необхідні постачання в Україну
Орбан опублікував свого скандального листа до Мішеля
– писали в ОВА.
Жорін розповів про наступ росіян на Харківщину
Зеленський назвав шлях закінчення війни
– сказав президент.
Фон дер Ляєн прокоментувала можливе переобрання Трампа в США
– сказала вона.
Оперативна інформація від Генштабу
Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією
Урсулу фон дер Ляєн переобрали на посаді президентки Єврокомісії
– заявила фон дер Ляєн.
Дрони СБУ спільно з ВМС ЗСУ атакували російську базу на озері Донузлав у Криму, – джерела
Зеленський прибув до Великої Британії
Сили оборони відійшли від позицій в Урожайному, – ОСУВ "Хортиця"
У Міноборони розповіли про розробку "залізних солдатів"
– сказав заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.
У Росії горить "Уралтрансмаш" – єдине підприємство, яке виробляє САУ
Яка ситуація поблизу Кринок
Над Дніпром збили розвідувальним дрон
Після обстрілу 8 липня в лікарнях Києва досі перебувають 23 особи
Бійці легіону "Свобода Росії" здійснили диверсію в Росії
– мовиться в повідомленні Легіону.
В Повітряних силах розповіли, скільки ракет та "Шахедів" збила ППО
– ідеться в повідомленні.
Лавров і Небензя озвучили різні версії щодо обстрілу "Охматдиту"
Масована атака безпілотників на Крим
– пише російське BBC.
Внаслідок атаки на Полтавщину пошкоджено цивільний будинок і подвір'я
Наслідки нічної атаки по Дніпропетровщині
Росія втратила ще 1130 бійців
В КМВА спростували інформацію про падіння уламків в Дарницькому районі
Морські дрони атакували Севастополь та Новоросійськ
Українські військовополонені розповіли про жахливі умови в російському полоні
– сказав уповноважений Верховної Ради.
На Полтавщині пролунав вибух
Франція готує новий пакет військової допомоги для України, – пише France Info.
Туди увійдуть 128 бронемашин VAB, 18 самохідних гаубиць Caesar та 24 легкі танки.
Велика Британія ввела санкції проти 11 російських суден.
Під обмеження потрапили Zaliv Amurskiy, SCF Amur та інші судна. Вони ходять під прапорами Габону, Панами, островів Кука.
Кораблям та їхнім капітанам забороняється заходити до портів Британії.
Усі судна опинилися в списку, бо перевозили нафту і нафтопродукти із Росії в треті країни.
Президент розповів про підсумки цієї зустрічі.
Серед ключового – обговорили перспективи спільного оборонного виробництва, насамперед боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників,
Міністерство оборони України оголосило про допуск до експлуатації у Збройних силах України близько 10 нових зразків пістолетів та пістолетів-кулеметів іноземного та українського виробництва.
До арсеналу ЗСУ увійшли пістолети іноземного виробництва від відомих зброярських компаній зі США, Італії та Бельгії. Більшість допущених до експлуатації пістолетів та пістолетів-кулеметів мають калібр 9 мм, однак серед них є також зразки з потужнішим калібром 11,43 мм.
Барак Обама у приватному порядку висловив занепокоєння щодо кандидатури президента Джо Байдена. За його словами, шанси Байдена на перемогу значно зменшились.
З моменту дебатів Обама спілкувався з Байденом лише один раз. У своїх розмовах з іншими він чітко дав зрозуміти, що майбутнє кандидатури Байдена – це рішення, яке має прийняти сам президент.
Метте Фредеріксен закликала партнерів терміново забезпечити всі постачання зброї в Україну. За її словами, необхідна та своєчасно поставлена допомога дозволить не лише не програти, а й виграти війну з Росією.
Так, у ньому Орбан пропонує ініціювати обговорення наступних пропозицій:
В Одесі прогриміло два потужних вибухи.
Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою,
Водночас місцевий голова Геннадій Терехов також підтвердив інформацію про вибухи. Наразі жодних деталей стосовно можливих наслідків атаки оприлюднено не було.
Під час наступу на Харківщину плани росіян не збіглися з тим результатом, на який вони сподівалися. Однак окупанти змусили українські війська розтягнути свої сили.
Російські окупаційні війська почали наступ на Харківську область 10 травня. Тоді їм удалося просунутися і захопити 10 населених пунктів уздовж кордону.
Командир взводу 95 окремої десантно-штурмової поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов розповів, що російські військові часто вдаються до самогубств на фронті.
До прикладу, на Торецькому напрямку російські окупанти часто не забирають поранених і змушують їх воювати. Буває, що поранені після бою не можуть рухатися і лежать навіть по кілька днів там.
За його словами, окупанти майже не проводять евакуацію. Поранених росіян кидають вперед без можливості повернутись назад.
Декілька високопоставлених демократів розповіли Axios, що чинний президент США протягом 20 – 21 липня може ухвалити рішення щодо зняття власної кандидатури. Причиною цього може стати зростаючий на нього тиск партійних лідерів в Конгресі США та його близьких друзів.
Український лідер повторив ті речі, які вже промовляв неодноразово. Він наголосив, що наша країна потребує змоги бити вглиб території Росії. А задля цього західні союзники мають зняти обмеження на удари далекобійною зброєю.
З російських аеродромів злітають літаки, які бомблять наших дітей, наших громадян. Усі ці аеродроми потрібно знищити,
Зеленський висловив впевненість, що покласти край війні можна завдяки сильним дипломатичним зусиллям і сильній зброї.
Фон дер Ляєн заявила, що поважає вибори в інших частинах світу. Однак, працюватиме над зниженням європейської залежності від інших країн.
Ми будемо дуже тісно співпрацювати з нашими друзями і союзниками. Це абсолютно зрозуміло. Але це також означає, що ми розбудовуємо нашу власну силу, ми зміцнюємо якості, які має Європа, і ми наполегливо працюємо над тим, щоб мати сильну Європу,
Загалом від початку доби відбулося 73 бойових зіткнення.
Під час візиту до міста Вудсток у Великобританії Володимир Зеленський підписав безпекові угоди з Чехією та Словенією. Загалом наша країна вже має 25 безпекових угод.
Сьогодні Урсулу фон дер Ляєн переобрали на другий п’ятирічний термін на посаді президентки Європейської комісії після голосування законодавців ЄС. Її кандидатуру підтримав 401 євродепутат, виступили проти – 284.
Це надсилає потужний сигнал довіри. І я думаю, що це також визнання важкої роботи, яку ми провели разом протягом останніх п'яти років. Під час останнього мандату ми не шкодували зусиль. Ми пережили найбільш неспокійні години, з якими коли-небудь стикався наш Союз, і ми зберегли курс на наші довгострокові європейські цілі,
Євродепутатку Діану Шошоаке, яка відома своєю антиукраїнською позицією та прихильністю до Росії, з пленарного засідання Європарламенту. Причиною цьому стала її скандальна та неприпустима поведінка стосовно своїх колег.
За клопотанням прокурорів у Києві та області було арештовано майно на понад 1 мільярд гривень довіреної особи президента-втікача Януковича. Зокрема, накладено арешт на банківські рахунки, квартири у Києві, будинок та землю біля столиці, корпоративні права та 7 авто преміумкласу.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила візит угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви. Вона також розкритикувала удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві й зазначила, що Москва спеціально це зробила.
Спеціальні дрони Служби безпеки України атакували російську базу берегової охорони на озері Донузлав, що призвело до нанесення серйозних пошкоджень та відключення важливих об'єктів. Операцію здійснили спільно з ВМС ЗСУ.
Атака сталась під час навчань окупантів із захисту акваторії. Дрони зуміли вразити штаб з пунктом управління, склад боєприпасів, електропідстанцію та інші технічні споруди бази, виводячи їх з ладу.
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №11340. Він дозволяє підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам укладати угоди зі слідством та сплачувати штраф за правопорушення.
Цей законопроєкт отримав підтримку 231 депутата. Це сталося попри застереження з боку НАБУ, САП та Антикорупційного комітету.
Зеленський прибув до Великої Британії для участі у саміті Європейської політичної спільноти.
Плануються зустрічі з Королем Чарльзом ІІІ, Прем'єр-міністром. Також президент анонсував підписання нових безпекових угод для покращення відносин між країнами.
В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ЗСУ відійшли від своїх позицій в Урожайному.
Там зазначили, що російські війська знищили селище майже вщент, тому було прийняте рішення про збереження життя особового складу і відхід.
Міноборони України розробляє "залізних солдатів" для ведення війни на "нулі".
Ці роботи поєднають наземні та повітряні роботизовані та безпілотні системи для виконання бойових завдань.
Успішна реалізація цього проєкту та його масштабування сприятиме створенню передової індустрії роботизованих систем в Україні. А головне, на фронті це рятуватиме життя наших воїнів,
У російському Єкатеринбурзі спалахнула потужна пожежа на підприємстві "Уралтрансмаш", яке єдине в Росії виробляє самохідні артилерійські системи.
Пожежа почалася під час зварювальних робіт, при цьому троє співробітників самостійно евакуювалися, інших людей у цеху не було.
Наразі над підприємством підіймається стовп диму, а площа пожежі становить 420 метрів квадратних.
Речник ОУВ "Таврія" заявив, що ситуація поблизу Кринків не є такою критичною, як повідомляли деякі ЗМІ.
Збройні Сили України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, включаючи район Кринків.
Покри те, що більшість позицій українських військ у селі Кринки були зруйновані ворожим вогневим впливом, але захисники залишаються на плацдармах і завдають втрат окупантам.
Близько 10:20 у Дніпропетровській області пролунав сигнал повітряної тривоги.
Згодом в Дніпропетровській ОВА повідомили, що над областю збили розвідувальний дрон.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про стан госпіталізованих внаслідок атаки на Київ 8 липня.
У лікарнях Києва залишається 23 постраждалих від обстрілу. З них троє – діти, а двоє дорослих перебувають у важкому стані.
Бійці легіону "Свобода Росії" виконали диверсію на аеродромі Велике Савино в Пермському краї Росії, спаливши військову техніку.
Тепер техніка не поїде на фронт і не повезе росіян гинути за хворі ідеї кремлівського карлика. Дякую справжнім патріотам своєї батьківщини. Далі – більше,
У ніч на 18 липня 2024 року російські окупанти завдали удару 16 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Курської області, що в Росії.
Також ворог атакував 3 керованими авіаційними ракетами з південного напрямку. Зокрема, двома – Х-59/Х-69 та однією Х-35.
В результаті захисникам неба вдалось уразити усі 16 "Шахедів" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях,
Там додали, що більшість цілей знищено на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".
Сєргєй Лавров і Васілій Небензя представили різні версії щодо обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" в Києві.
На пресконференції у штаб-квартирі ООН Лавров спростував слова Небензі, вказуючи, що по "Охматдиту" влучили російською ракетою, яку, мовляв, збила українська ППО.
Росіяни стверджують, що на окупований Крим вночі летіло понад 30 безпілотників.
Міноборони Росії заявляє, що атаку нібито відбили, збивши усі цілі.
Міністерство оборони Росії стверджує, що вночі на четвер над анексованим Кримом було збито 33 українських безпілотників, а в морі біля берегів Криму знищено 10 безекіпажних катерів,
Російська армія атакувала Полтавську область безпілотниками типу "Шахед".
Внаслідок цього пошкоджено цивільний будинок і подвір'я в Кременчуцькому районі.
Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що, на щастя, минулося без жертв та постраждалих.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у ніч на 18 липня ПвК "Схід" утилізували над областю 2 ракети і 5 "Шахедів".
Внаслідок ракетного удару по Синельниківщині виникла пожежа.
Окупанти продовжують бити по Нікопольщині дронами-камікадзе та артилерією. Окупанти поцілили по Покровській та Марганецькій громадах. А ще – по Нікополю.
Найбільше постраждав райцентр.Там поранення отримали двоє чоловіків – 51 та 60 років. Їм надали необхідну меддопомогу. Лікарі оцінили їхній стан як середньої тяжкості.
Пошкоджені житлова двоповерхівка й 13 приватних будинків. Знищені 2 господарські споруди і 6 – потрощені. Понівечені сонячні панелі та авто. Зайнявся магазин, вогонь рятувальники загасили.
Впродовж минулої доби українські захисники ліквідували 1130 загарбників.
Загальні втрати Росії у війні проти України складають 563 640 осіб.
Російські війська вдарили по Києву "Шахедами" уночі 17 липня. Раніше була інформація про падіння уламків в Дарницькому районі столиці.
На наступний день в КМВА повідомили про відсутність наслідків обстрілу у Києві.
Морські дрони атакували Севастополь та Новоросійськ у ніч на 18 липня.
Російські ЗМІ повідомили, що атака була відбита, але офіційна інформація про наслідки відсутня.
Зауважимо, що для відбиття атаки на Севастополь залучали вертоліт.
Україна та Росія провели спільне опитування звільнених з полону, але домовились не розголошувати відповіді.
Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що російські військовополонені не просто казали про виконання Україною всіх Женевських домовленостей, а й напряму розказували, яким чином надавалась медична допомога, як їм давали можливість телефонувати своїм рідним.
Натомість українські військовополонені... коли побачили моїх представників, вони зрозуміли, що все відбудеться, тобто вже можна більш-менш розказувати, що насправді там відбувалося,
У ніч на 18 липня в Полтавській області прогримів вибух. Місцева влада наразі не коментувала інцидент, але Повітряні сили повідомляли про рух ворожих "Шахедів" у Полтавській області.