Україна підписала нові безпекові угоди, ЗСУ відійшли в Урожайному: хронологія 876 дня війни

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, а також не полишає спроб захопити дедалі більше територій. Втім, їм на заваді стоять Сили оборони, що стримують ворожий натиск та завдають колосальних втрат.

Розпочалася 876 доба протистояння України у війні проти Росії. Про головні новини з фронту, тилу та міжнародної арени – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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