Комбінований удар по Україні, вибухи у Росії: хронологія 1199 дня війни

Україна вже 1199 днів мужньо протистоїть повномасштабній агресії з боку Росії. Ворог не припиняє спроб окупувати дедалі більше українських територій та тероризувати мирне населення.

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