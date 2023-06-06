Комбінований удар по Україні, вибухи у Росії: хронологія 1199 дня війни
Україна вже 1199 днів мужньо протистоїть повномасштабній агресії з боку Росії. Ворог не припиняє спроб окупувати дедалі більше українських територій та тероризувати мирне населення.
Про ключові події 6 червня, ситуацію на фронті, втрати Росії, наслідки російських обстрілів, політичні новини та міжнародні досягнення – читайте в хронології 24 Каналу.
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Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни атакували Нікопольщину FPV-дронами та з РСЗВ "Град". Від вечора, вночі та зранку агресор цілив по районному центру, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура, Також російські війська атакували Синельниківський район. По Межівській громаді окупанти вдарили КАБами. Там потрощені три приватні будинки, зачепило й лінію електропередач. Також через влучання БпЛА у Словʼянській громаді знищена автівка. У Маломихайлівській зайнявся екскаватор. На щастя, минулося без жертв. Вибухи у Саратові та Енгельсі почали лунати приблизно о 2:20. Атака не минула безслідно. Росіяни запевняють, що горить Саратовський нафтопереробний завод, але він розташований на протилежному березі та за десять кілометрів від автомобільного мосту, який видно на багатьох відео наслідків атаки. Тому деякі джерела пишуть, що насправді горить нафтобаза, яка забезпечує "Енгельс" пальним. Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що цієї ночі російська ракети й безпілотники цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожний виклик про допомогу виїжджали екстрені служби, – ДСНС та поліція. На жаль, знову є втрати в родині МВС. У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя, Також він повідомив, що 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надають медичну допомогу. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що вночі над Львівською областю збили 3 ворожі ракети. Росіяни випустили по Луцьку 15 ударних безпілотників і 6 ракет. Росія атакувала Львівську область ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі. У декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. Унаслідок масованого російського обстрілу Києва пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця" – "Лівобережна" червоної лінії метро. Поїзди будуть рухатися лише між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". Інтервал – орієнтовно 6 хвилин. Наземна частина станцій "Дніпро" – "Лісова" тимчасово закриті на вхід і вихід. На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема, з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт – доба. До повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій. Просимо ставитися з розумінням до тимчасового режиму руху поїздів, Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за останніми даними від медиків, внаслідок атаки Росії у Києві постраждали 20 людей. 16 із них медики госпіталізували. На жаль, кількість жертв зросла. Уже 4 загиблих у столиці, У результаті російської атаки на Тернопіль пошкоджено промислові об'єкти та інфраструктуру, частина міста залишилася без електроенергії, що вплинуло на водопостачання. Після вибухів спостерігається задимлення, проводяться заміри повітря, а жителів просять залишатися вдома. Зауважимо, що атака на місто стала наймасованішою з початку вторгнення. Голова Волинської ОВА Іван Руднинсьуий розповів, що область зазнала масованої атаки російськими ракетами й безпілотниками. Посадовець подякував Силам оборони. Українські захисники знищили багато ворожих цілей. Рудницький розповів, що в Луцьку є влучання у багатоквартирний житловий будинок. Він зазнав часткових руйнувань. Ще в багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна. Наразі маємо 5 постраждалих осіб. На щастя, загиблих немає, Міський голова Луцька писав, що пошкоджено покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон у багатоквартирних будинках, також пошкоджені комерційні об'єкти та приватні автомобілі. Сьогодні під час атаки по Луцьку ворог застосував 15 БпЛА та 6 ракет,
Скільки російських кораблів є на бойовому чергуванні
Росіяни тероризують Нікопольщину Синельниківський район
– розповів Лисак.
Саратов і Енгельс атакували дрони
У Києві під час ліквідації наслідків атаки загинули рятувальники
– заявив Ігор Клименко.
Скільки ракет збили над Львівщиною
Скільки ракет та дронів атакували Луцьк
Які наслідки ворожої атаки на Львівщині
У Києві внаслідок обстрілу постраждало метро
– закликали у КМДА.
Внаслідок російської атаки на Київ є жертви
– написав Кличко о 06:27.
Які наслідки атаки на Тернопіль
Наслідки удару по Луцьку
– зазначив начальник ОВА.
– заявив Ігор Поліщук.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни атакували Нікопольщину FPV-дронами та з РСЗВ "Град".
Від вечора, вночі та зранку агресор цілив по районному центру, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура,
Також російські війська атакували Синельниківський район.
По Межівській громаді окупанти вдарили КАБами. Там потрощені три приватні будинки, зачепило й лінію електропередач.
Також через влучання БпЛА у Словʼянській громаді знищена автівка. У Маломихайлівській зайнявся екскаватор.
На щастя, минулося без жертв.
Вибухи у Саратові та Енгельсі почали лунати приблизно о 2:20. Атака не минула безслідно.
Росіяни запевняють, що горить Саратовський нафтопереробний завод, але він розташований на протилежному березі та за десять кілометрів від автомобільного мосту, який видно на багатьох відео наслідків атаки. Тому деякі джерела пишуть, що насправді горить нафтобаза, яка забезпечує "Енгельс" пальним.
Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що цієї ночі російська ракети й безпілотники цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожний виклик про допомогу виїжджали екстрені служби, – ДСНС та поліція.
На жаль, знову є втрати в родині МВС.
У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя,
Також він повідомив, що 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надають медичну допомогу.
Начальник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що вночі над Львівською областю збили 3 ворожі ракети.
Росіяни випустили по Луцьку 15 ударних безпілотників і 6 ракет.
Росія атакувала Львівську область ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі.
У декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач.
Унаслідок масованого російського обстрілу Києва пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця" – "Лівобережна" червоної лінії метро.
Поїзди будуть рухатися лише між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". Інтервал – орієнтовно 6 хвилин.
Наземна частина станцій "Дніпро" – "Лісова" тимчасово закриті на вхід і вихід.
На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема, з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт – доба.
До повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій. Просимо ставитися з розумінням до тимчасового режиму руху поїздів,
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за останніми даними від медиків, внаслідок атаки Росії у Києві постраждали 20 людей. 16 із них медики госпіталізували. На жаль, кількість жертв зросла.
Уже 4 загиблих у столиці,
У результаті російської атаки на Тернопіль пошкоджено промислові об'єкти та інфраструктуру, частина міста залишилася без електроенергії, що вплинуло на водопостачання.
Після вибухів спостерігається задимлення, проводяться заміри повітря, а жителів просять залишатися вдома.
Зауважимо, що атака на місто стала наймасованішою з початку вторгнення.
Голова Волинської ОВА Іван Руднинсьуий розповів, що область зазнала масованої атаки російськими ракетами й безпілотниками.
Посадовець подякував Силам оборони. Українські захисники знищили багато ворожих цілей.
Рудницький розповів, що в Луцьку є влучання у багатоквартирний житловий будинок. Він зазнав часткових руйнувань. Ще в багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна.
Наразі маємо 5 постраждалих осіб. На щастя, загиблих немає,
Міський голова Луцька писав, що пошкоджено покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон у багатоквартирних будинках, також пошкоджені комерційні об'єкти та приватні автомобілі.
Сьогодні під час атаки по Луцьку ворог застосував 15 БпЛА та 6 ракет,