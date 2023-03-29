"Бавовна" у Мелітополі, сотні нових могил вагнерівців у Росії: хронологія 399 дня війни
29 березня 2023, 06:20Читать новость на русском
Росія продовжує спроби наступати на Україну, проте ЗСУ потужно протистоять ворогу. Найважче нашим бійцям на Бахмутському напрямку, проте вони стримують росіян.
Яка ситуація на дипломатичному фронті та на полі бою – читайте в тексті 24 Каналу.
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