"Бавовна" у Мелітополі, сотні нових могил вагнерівців у Росії: хронологія 399 дня війни

Росія продовжує спроби наступати на Україну, проте ЗСУ потужно протистоять ворогу. Найважче нашим бійцям на Бахмутському напрямку, проте вони стримують росіян.

Яка ситуація на дипломатичному фронті та на полі бою – читайте в тексті 24 Каналу.

Зауважте Зеленський відвідав наш кордон з Росією, перші Challenger 2 в ЗСУ: хронологія 398 дня війни

23 березня цього року за відмову виконувати бойове завдання обеззброїли та доставили до Макіївки Донецької області орієнтовно 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань "невський" та "ветерани";

25 березня виконувати наказ відмовився особовий склад роти розвідки противника, що діє на Авдіївському напрямку.

Начальник мобілізаційного відділення Дарницького ТЦК у Києві Володимир Новосядлий розповів, що група Територіального центру комплектування та соціальної підтримки отримує адреси військовозобов'язаних з відповідними спеціалізаціями, які зараз потрібні в ЗСУ. Саме за цими адресами роздають повістки.Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що 28 березня Росія завдала артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. На щастя, люди не постраждали.В американському Інституті вивчення війни заявили, що власник вагнерівців Євгєній Пригожин може використати медійність для того, щоб показати себе можливим претендентом на президентські вибори в Росії 2024 року. Адже 14 березня у своєму інтерв'ю він зімітував Путіна.У Генштабі ЗСУ розповіли, що останнім часом окупанти не слухають командування. Відомо, що:Варто додати, що вороги далі намагаються наступати на 4 напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському. Там ЗСУ відбили 57 атак противника.Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що в місті чули декілька вибухів у всіх районах. Він запевнив, що окупанти метушаться, тож варто чекати подробиць від Генштабу ЗСУ.Журналіст New York Times Крістіан Тріберт звернув увагу, що в станиці Бакинська Краснодарського краю Росії безупинно збільшується кількість поховань ПВК "Вагнера". Тільки за 2 місяці там на кладовищі з'явилося сотні нових могил.OSINT-розслідувачі за допомогою відкритих джерел встановили, що на війні в Україні загинули щонайменше 2 тисячі російських офіцерів. Проте реальні втрати можуть бути значно більшими, адже це тільки кількість тих смертей, які вдалось підтвердити.