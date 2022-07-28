Три питання, які б мали обговорювати українці замість глянцевих обкладинок

Та байдуже, хто як вийшов на фото – це необхідний зараз піар. Слава Богу, Зеленський з цим може впоратися без сторонніх підказок.

Розмови не про те

Але в України зараз є важливіші виклики – брак грошей, брак людей і зброї на фронті, брак укриттів для цивільних.

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За весь час війни – а це вісім років, останні пів року з інтенсивністю Другої світової – одне місто на всю країну вирішило будувати укриття. Харків розробив хоча б 3Д-рендер сховищ, які планують будувати на зупинках громадського транспорту.



Такі укриття біля зупинок громадського транспорту планують збудувати в Харкові / Фото з фейсбуку Тетяни Даниленко

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Усі інші обговорюють що завгодно – офлайн чи онлайн розпочинати навчальний рік, як хто мав фотографуватися, чергові вандервафлі, які начебто кардинально змінять хід війни, хороших і поганих росіян в інфопросторі…

Що завгодно, крім реальних викликів. Ось що бентежить по-справжньому.

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