"Готуймося до "тотальної війни" з Росією": у НАТО зробили попередження для населення Заходу

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер зробив важливе попередження до цивільного населення на Заході. Адмірал закликав громадян західних держав готуватися до "тотальної війни" з Росією.

До цього Бауер вже закликав Захід готуватися до епохи, в якій "будь-що може статися в будь-який час". Зокрема, й війна.

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Бауер закликав Захід готуватися до "тотальної війни"

У своїй заяві Бауер наголосив на готовності збройних сил НАТО до неминучої війни з Росією. Однак він наголосив на важливості того, щоб громадяни також підготувалися до неминучого конфлікту, оскільки це вимагатиме істотних змін у їхньому повсякденному житті.

Ми повинні усвідомити, що мир не є даністю. І саме тому ми (сили НАТО – 24 Канал) готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусія набагато ширша. Це також промислова база і люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль,

– сказав він.

Крім того, Бауер відзначив Швецію за її проактивний підхід до поради своїм громадянам щодо підготовки до потенційної війни.

"Все починається з усвідомлення того, що не все можна передбачити й не все буде добре протягом наступних 20 років", – наголосив адмірал.

Бауер зробив свою заяву напередодні найбільших навчань НАТО з часів холодної війни. Зокрема, Альянс має на меті зімітувати захист від потенційного вторгнення російських військ.

У навчаннях Steadfast Defender очікується участь приблизно 90 тисяч військовослужбовців, з помітним внеском 20 тисяч військовослужбовців з Великої Британії. Ці навчання, які триватимуть до травня 2024 року, і демонструватимуть відданість НАТО готовності та колективній обороні.

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