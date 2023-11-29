Знову та ж платівка: у російському МЗС заявили, що Москва готова до війни з НАТО
У російському МЗС повідомили, що Москва не планує відновлювати дипломатичні стосунки з НАТО. Натомість вони заявили, що нібито готові відбивати "агресію" Альянсу.
Там вже класично переконують, що Захід займається "ескалацією" конфлікту, а Росія давно хотіла домовитися. Погрози НАТО вже стали звичними для російської пропаганди.
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Ні дня без заяв про НАТО
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков у інтерв'ю російському ЗМІ заявив, ще бачить відновлення стосунків Росії та НАТО у найближчому майбутньому. Він запевнив, нібито Росія раніше готова була домовлятися, але зараз не збирається просити нічого.
Ба більше, російський дипломат не виключає прямий військовий конфлікт з НАТО. Рябков наголосив, нібито це залежить лише від Північноатлантичного Альянсу, а Москва лише готується захищатися.
Цілком і повністю вибір на стороні НАТО. Ми готові, як це вже було продемонстровано, захищати наші національні інтереси всіма засобами, що є в нашому розпорядженні,
– повідомив він.
Вже класично росіянин почав скаржитися на "зазіхання" на російські інтереси зі сторони НАТО та "ескалацію". Рябков назвав це "небезпечним шляхом" і заявив, нібито Москву випробовують на міцність. Після цього дипломат почав фантазувати, що НАТО "може опинитися тих, хто програв".
Росія та країни Заходу
Президент України Володимир Зеленський застеріг світову спільноту, що вторгнення Росії в Україну може перерости в Третю світову війну. Владімір Путін розпалює конфлікти по всьому світу, зокрема зараз вона прагне розхитати Балкани.
Чеський президент Петр Павел переконує, що Росія за 5 – 7 років може відновити свою боєздатність, аби атакувати країни НАТО. Саме тому війна в Україні ма завершитися поразкою Росії – щоб не дати їй жодного шансу.
Росія стала на шлях стратегічного занепаду, тому точно не в змозі протистояти Північноатлантичному Альянсу. "Вкиди" про війну з НАТО з'являються заради того, щоб виправдати безмірне витрачання коштів на російську армію.