Цинічна брехня: чому Росія дедалі частіше погрожує НАТО нападом

У західних ЗМІ дедалі частіше з'являються публікації про можливий напад Росії на країни НАТО. Попри реалістичність такого сценарію, Кремль має на меті передусім відвернути увагу світу від України.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Андрій Крамаров, коментуючи матеріал The Telegraph. Видання написало, що Росія може почати підготовку до протистояння з Альянсом навесні 2024 року, мобілізувавши 200 тисяч військових і пішовши в новий наступ на Україну.

До теми Наскільки реальне вторгнення Росії у Європу: в NYT розповіли про настрої

Першими після Києва можуть постраждати країни Балтії, яким Владімір Путін уже неодноразово погрожував. Росія здатна збурити там хвилювання, щоб потім їх відповідно використати.

Чому Росії просто не взяти весь цей ресурс і повністю не перемогти Україну? Вони цього не можуть зробити. Те саме, звісно, стосується, тих самих країн Балтії,

– констатував Крамаров.

Тому подібні нагнітання варто розглядати в іншому контексті – інформаційному.

Росія прагне створити внутрішню дискусію на Заході

Основна робота росіян на інформаційному фронті полягає в тому, щоб максимально розмити рівень уваги західних партнерів на допомозі для України.

Щоб у їхніх суспільствах з'явилась внутрішня дискусія в контексті "так, ми маємо допомагати Україні, але якщо все віддамо Україні, а вона програє, ми програємо разом за Україну". У контексті таких тез росіяни хочуть розхитати західне суспільство, тому вестись на це не потрібно,

– наголосив Крамаров.

Залишається сподіватись, що демократичні суспільства витримають цей інформаційний фронт.

Росія може напасти на країни НАТО: основне