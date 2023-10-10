Росії треба 5 років, щоб підготуватись до війни з НАТО: звідки може брати ресурс

В Інституті вивчення війни припускають, що Кремль може здійснювати підготовку до конфліктів з країнами Балтії та НАТО. Для цього Росії може знадобитися 5 років.

Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, припустивши, що формування Ленінградського військового округу є початком підготовки до гібридного вторгнення у країни НАТО.

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Де Росія може брати ресурси на війну з НАТО

Світан зазначив, що для підготовки подібних процесів, потрібно готувати майданчики, особливо для розгортання збройних сил. А формування Ленінградського військового округу – це початок підготовки до гібридного вторгнення у "тіло" НАТО.

На його думку, російська експансія однозначно відбуватиметься з території Білорусі, оскільки країни Балтії – Литва, Латвія, Естонія притиснуті до Балтійського моря. А з військового погляду їхнє розташування незручне для оборони.

Полковник запасу зауважив, що до вторгнення в Україну росіяни готувалися 10 років – з 2014 року, й на це був спрямований весь військовий бюджет.

Зараз військовий бюджет збільшений удвічі, тож їм достатньо буде 5 років, що відновити свої втрати,

– заявив Світан.

За його словами, ту кількість, яку росіяни зараз збирають через рекрутингові центри, йде в Україну. А майданчик для Ленінградського округу розгортатимуть на місцевих ресурсах. Адже нині загальний потік, що йде до України, не торкається тих же Москви та Петербурга.

Світан про підготовку Росії до війни з НАТО: дивіться відео

Яким може бути вторгнення Росії в країну НАТО

Полковник запасу зауважив, що росіяни не будуть відкрито нападати на країну НАТО, щоб не спричинити зворотного ефекту – застосування 5 статті.

Вони (росіяни – 24 Канал) організують внутрішні конфлікти,

– сказав Світан.

У такому випадку, пояснив він, 5 статтю не застосуєш – конфлікт вважатиметься внутрішнім. Тому потрібно не лише країнам Балтії й Польщі, а й Євросоюзу звертати на це увагу й намагатися налаштовувати механізми протидії внутрішньому проникненню. Тобто доволі жорстко мають працювати спецслужби та потрібне глухе перекриття кордонів.

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