Світ допускає спробу Росії атакувати НАТО: чому нова війна може початися з Білорусі

В європейських столицях уже давно допускають, що Росія може спробувати атакувати країни НАТО, хоча б у непрямий спосіб. Плацдармом для цього для країни-агресорки може стати саме Білорусь.

Про це йдеться у матеріалі 24 Каналу – ""Інтеграл" смерті: Білорусь виготовляє мікросхеми для російських ракет – документи".

До теми Білорусь причетна до удару по "Охматдиту" та вбивства хлопчика на Прикарпатті

Як Росія може використати Білорусь для нападу на НАТО?

Білорусь давно вже не є "нейтральною стороною", яку буцімто втягнули у війну. Вона – безпосередній союзник Росії та співучасник агресії проти України, а її інфраструктура – на кшталт НПЗ чи військових баз – цілком легітимні воєнні цілі.

Розміщення ядерної зброї, передача комплексу "Орешник" чи присутність російських інструкторів-найманців мають на меті не Україну, а тиск на Європу. Це – спроба залякати країни ЄС, які вже стикалися з гібридною агресією з боку Кремля та Мінська.

Багато західних урядів переконані: у найближчі роки Росія може спробувати атакувати країни НАТО – хоча б непрямо. Один із можливих сценаріїв – вторгнення до Балтії силами нібито "неконтрольованих угруповань", що прорвуться з території Білорусі. Це дозволило б Путіну уникнути прямої відповідальності й реакції НАТО. Ознаки цього вже є: зокрема, нещодавній інцидент із проникненням "Герберів" у Литву з білоруського боку.

Якщо реакції на це не буде, наступного разу на Литву можуть полетіти вже не дрони-приманки, а справжні "Шахеди". Тим часом поки Захід зволікає з рішеннями про переозброєння, автократії світу – Росія, Білорусь, Китай, Іран і Північна Корея – стрімко розширюють виробництво та вдосконалюють засоби вбивства.

І доки злочинці не отримують належного покарання, вони тільки нарощуватимуть темпи. Рано чи пізно навіть найдорожчі системи ППО можуть виявитися безсилими проти армій примітивної, але масової зброї.