Європа повертається у військову гру: що підштовхує партнерів краще допомагати Україні
У Європі все більше усвідомлюють, що війна НАТО та Росії може стати реальністю. Це змушує їх повертатися у військову гру.
Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, прокоментувавши останні заяви європейських політиків.
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Європа все більше розуміє, що війна з Росією можлива
Важливо також у цьому контексті згадати дослідження Німецької ради з питань міжнародних відносин восени 2023 року. Тоді вони чітко стверджували, що війна Німеччини з Росією може статися вже після 6 – 10 років після завершення війни в Україні.
Наукова структура каже, що це не теорія. Це цілком можливий варіант в проміжку 6 – 10 років в разі поразки України. Однією із порад-висновків була теза – якщо Україна не програє, то й Німеччині не матиме війну з Росією. Це був натяк, що потрібно краще допомагати Україні,
– сказав Ус.
У європейських країнах все більше усвідомлюють, що війна з Росією цілком може бути. Тому потрібно приділяти більше уваги військово-промисловому комплексу. Раніше вважалося, що воєн більше не буде. Тому на утримання армії та виробництво зброї можна "забити".
Ні, ця ідея була хибною. Зараз Європа повертається у військову гру. Там вже частково відновили виробництво. Хоча Україна, звісно, очікує на більшу активність,
– зазначив Ус.
Заяви політиків щодо війни: коротко
- Міністр оборони Данії допускає, що Росія здатна напасти на НАТО. Це може статися в найближчі 3 – 5 років.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс має готуватися до можливої затяжної конфронтації з Росією. Вона може тривати десятиліттями.
- Раніше представник ГУР МО Вадим Скібіцький зауважив, що Росія намагається наростити виробництво зброї, але має з цим проблеми. Зараз окупанти відправляють на фронт те, що виготовили за останній час.