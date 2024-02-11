Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, прокомментировав последние заявления европейских политиков.
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Европа все больше понимает, что война с Россией возможна
Важно также в этом контексте вспомнить исследование Германского совета по вопросам международных отношений осенью 2023 года. Тогда они четко утверждали, что война Германии с Россией может произойти уже после 6 – 10 лет после завершения войны в Украине.
Научная структура говорит, что это не теория. Это вполне возможный вариант в промежутке 6 – 10 лет в случае поражения Украины. Одним из советов-выводов был тезис – если Украина не проиграет, то и Германии не будет иметь войну с Россией. Это был намек, что нужно лучше помогать Украине,
– сказал Ус.
В европейских странах все больше осознают, что война с Россией вполне может быть. Поэтому нужно уделять больше внимания военно-промышленному комплексу. Ранее считалось, что войн больше не будет. Поэтому на содержание армии и производство оружия можно "забить".
Нет, эта идея была ошибочной. Сейчас Европа возвращается в военную игру. Там уже частично восстановили производство. Хотя Украина, конечно, ожидает большей активности,
– отметил Ус.
Заявления политиков относительно войны: коротко
- Министр обороны Дании допускает, что Россия способна напасть на НАТО. Это может произойти в ближайшие 3 – 5 лет.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс должен готовиться к возможной затяжной конфронтации с Россией. Она может длиться десятилетиями.
- Ранее представитель ГУР МО Вадим Скибицкий отметил, что Россия пытается нарастить производство оружия, но имеет с этим проблемы. Сейчас оккупанты отправляют на фронт то, что изготовили за последнее время.