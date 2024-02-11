Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, прокомментировав последние заявления европейских политиков.

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Европа все больше понимает, что война с Россией возможна

Важно также в этом контексте вспомнить исследование Германского совета по вопросам международных отношений осенью 2023 года. Тогда они четко утверждали, что война Германии с Россией может произойти уже после 6 – 10 лет после завершения войны в Украине.

Научная структура говорит, что это не теория. Это вполне возможный вариант в промежутке 6 – 10 лет в случае поражения Украины. Одним из советов-выводов был тезис – если Украина не проиграет, то и Германии не будет иметь войну с Россией. Это был намек, что нужно лучше помогать Украине,

– сказал Ус.

В европейских странах все больше осознают, что война с Россией вполне может быть. Поэтому нужно уделять больше внимания военно-промышленному комплексу. Ранее считалось, что войн больше не будет. Поэтому на содержание армии и производство оружия можно "забить".

Нет, эта идея была ошибочной. Сейчас Европа возвращается в военную игру. Там уже частично восстановили производство. Хотя Украина, конечно, ожидает большей активности,

– отметил Ус.

Заявления политиков относительно войны: коротко