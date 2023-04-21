У Міноборони Німеччини вважають допустимими операції ЗСУ на території Росії

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що українська армія може проводити військові операції на території Росії. Такі дії він вважає "цілком нормальними".

Німецький політик також зазначив, що Україна має виграти війну. На додаток, він вчергове звинуватив Москву у розв'язанні повномасштабної війни.

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Пісторіус висловився щодо операцій Україні в Росії

Міністр оборони Німеччини не вбачає нічого поганого в тому, щоб сторона, на яку напали, переміщувалася територією супротивника та проводила свої військові операції. Проте Пісторіус наголосив, що такі дії можуть продовжуватися, поки це не загрожує цивільним.

Доки не зазнають нападу міста, мирні жителі, цивільні райони, з цим доведеться змиритися,

– зауважив міністр.

Борис Пісторіус також зауважив, що українська сторона може проникати на територію Росії з метою відрізання шляхів постачання. Наостанок німецький політик підкреслив, що війна в Україні обов'язково має закінчитися виведенням російських військ.

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