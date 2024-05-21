Можливість війни між Росією та НАТО: Тімоті Снайдер пояснив, чому це залежить й від України

Тімоті Снайдер висловив свою думку щодо того, наскільки можлива військова конфронтація між країнами НАТО та Росією. Він зазначив, що перебіг війни в Україні відіграє в цьому питанні важливу роль.

Професор історії Єльського університету та дослідник Центральної та Східної Європи Тімоті Снайдер вважає, що якщо Росії таки вдасться перемогти, вона піде далі.

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Безпека країн НАТО залежатиме від фіналу війни в Україні

Тімоті Снайдер переконаний, що якщо Україна переможе, ризик ще більшої війни значно знизиться. Не лише з боку Росії, а й з боку Китаю.

Чи буде ще більша війна, залежить від того, чи виграє Україна. Якщо вона це зробить, я не думаю, що будуть ще війни такого типу. Це знеохотить не лише Росію, але й Китай. Але якщо Україна програє, це буде виглядати як успішний спосіб вести у такий спосіб зовнішню політику,

– сказав він.

Історик додав, що якщо Росія переможе, вона скористається українськими ресурсами й завдяки цьому може продовжити війну в Східній Європі.

І, що найважче для українців, якщо Росія виграє, вона скористається українськими ресурсами, землею, людьми. І це змінить те, що Росія зможе зробити з рештою Східної Європи,

– вважає Снайдер.

Він зазначив, що для перемоги України Захід повинен дати їй все, чого вона потребує. І потрібно не лише постачати зброю, а й активно її виробляти. Тому що це довга війна.

Тімоті Снайдер також переконаний, що війна не закінчиться у 2024 році. За його словами, цьогоріч не переможе ані Україна, ані Росія. Він заважив, що українцям: треба триматись міцно, знищувати російську логістику, набратися терпіння і дожити до наступного року.