Є цілий план: Буданов відповів, чи будуть нові удари по Росії

Західні журналісти вкотре взяли інтерв'ю в очільника ГУР Буданова. Він розказав, чи планує Україна завдавати нових ударів по тилу росіян.

Нещодавно британські розвідники оцінили, наскільки Росія може захистити свої заводи від дронових атак з боку України. І зробили невтішний висновок: окупанти розриваються між тим, щоб захистити фронт і тил.

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Буданов має план, як подолати Москву

Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість, критичні військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні командно-контрольні пункти,

– пояснив розвідник.

А ще в протидії окупантам допоможуть вилазки в тил російських добровольців. Також посилять удари безпілотниками.

Що це дасть

Тож Кирило Буданов сподівається, що українські атаки на території Росії триватимуть. Ідея в тому, щоб показати безсилля Путіна, мовляв, він не може захистити населення від проникнення війни в Росію.

Глава ГУР пояснив: коли людина живе в Санкт-Петербурзі і бачить війну тільки по телевізору, вона буде підтримувати бойові дії. Але коли якийсь об'єкт атакують біля вашого будинку, ви почнете нервувати – як мінімум.

За словами Буданова, коли росіяни в Бєлгороді збивали дрони з С-300, то більше шкоди було саме від зенітних ракет, аніж від БпЛА. Та атаки значно вплинули на цивільних.

Найсвіжіші приклади атак по окупантах