Війна Росії проти України: чому Путіну все одно не вдасться "зберегти обличчя"

Європейські політики весь час намагалися "зберегти обличчя" Путіну, ще з часів агресії Росії проти Грузії. Далі читайте в ексклюзиві для сайту 24 каналу.

Навіть деякі європейські політики згодні на те, щоб закінчити війну з якимись територіальними придбаннями для Росії (внаслідок анексії частини території України) і стабілізувати таким чином ситуацію.

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Реакція Зеленського

Річ у тім, що такий сценарій розвитку ситуації не влаштовує ні українське суспільство, ні українських політиків в більшій частині.

Простий аргумент: навіщо потрібні були всі ці жертви? Саме виходячи з настроїв у суспільстві Зеленський відкинув всі подібні спроби Заходу.

Вплив Франції та Німеччини на Україну в останні роки помітно знизився. Франція і Німеччина вели дуже обережну політику щодо Путіна, і довгий час відмовлялися допомагати Україні озброєннями. Вони почали змінювати свої позиції через дуже серйозний тиск з боку світової громадськості.

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Підтримка Великої Британії

Британський курс з "українського" питання був сформульований вже в перші дні війни й виглядав навіть жорсткіше за американський.

Британські політики на чолі з Борисом Джонсоном безперервно вимагали найсерйозніших санкцій щодо Росії та масштабних поставок зброї Україні. Безумовно, ці зусилля отримали повну підтримку у Києві і відкривають можливості для розширення впливу Британії на Україну в довгостроковій перспективі.

Для Англії мають особливий торговий інтерес чорноморські порти України, тому вони так активно лобіювали передачу Києву протикорабельних ракет для їх захисту і подальшої, за можливості, деблокади.

Тим часом Франція та Німеччина упустили момент і тепер Британія зміцнює свій вплив, користуючись тим, що в англійців ще з XIX століття залишалися важелі впливу на Болгарію і Туреччину. Ердоган нерідко діє в рамках британського порядку.

По суті, створюється нова зона британського впливу в басейні Чорного моря, метою якої є видавлювання Росії з цієї ділянки, в тому числі шляхом розгрому Чорноморського флоту РФ. Якщо це завдання буде виконано, Англія зуміє значно посилити свої позиції.

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