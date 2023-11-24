Ми готові, – військовий ЗСУ припустив, якими будуть бойові дії взимку

Взимку бойові дії триватимуть. Російські окупанти не залишать своїх намірів захоплювати все більше позицій та перехопити ініціативу. Однак ЗСУ готові до зими.

Українські захисники зможуть не тільки стримувати ворога, але й звільняти наші території з-під окупації. Це 24 Каналу зазначив майор ЗСУ, заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов.

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"Думаю, окупанти не залишать планів забирати ініціативу на передньому краї, захоплювати ще більше позицій. Але ЗСУ готові до зими. Ми готові не тільки чинити опір, але й продовжувати знищувати ворога та робити все, щоб звільнити нашу землю у межах кордону 1991 року", – підкреслив він.

Кудряшов про бойові дії взимку: дивіться відео

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