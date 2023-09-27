Можливості зовсім інші, ніж до 24 лютого: в ОП пояснили наміри Росії вести війну до 2025 року

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу оголосив, що країна-терористка має план війни до 2025 року. Однак насправді у ВПК російських окупантів нема того рівня можливостей, які були до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, не варто серйозно сприймати заяви Шойгу, адже важливіше, що говорять польові російські генерали, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

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"Вони досить скептично ставляться до спроможності російського ВПК. Тут треба справедливо оцінювати, не залякуючи себе, з одного боку. З іншого боку, не говорити, що у них нема можливості виготовляти ті ж "Калібри" чи "Іскандери". Є можливість, але зовсім іншого рівня, ніж це було до початку повномасштабного вторгнення", – пояснив посадовець.

Ефективніші санкції проти Росії

Михайло Подоляк зазначив, що насамперед наші країни-партнери повинні зробити санкції проти Росії ефективнішими, щоб їх не можна було обійти навіть за допомогою третіх країн чи приватних бізнесів.

Безумовно, Росія вкладається у ВПК. Вони витрачають приблизно 10 трильйонів рублів, практичну третину свого бюджету. Тому нам треба позбавити можливість цього бюджету фінансувати соціальні та мілітарні програми. Знову переходимо у санкції, ринки, які Росія досі займає у світі,

– наголосив він.

Крім того, на думку радника голови ОПУ, війна все більше повинна переходити на територію країни-агресорки.

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