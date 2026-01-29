Поки перемовини про завершення війни тривають – Росія продовжує тероризувати українське населення. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Дивіться також "Захопили", навіть не дійшовши: Росія знову бреше про "перемоги" на Харківщині

Які три сценарії для війни Росії з Україною можливі у 2026 році?

За даними американських чиновників на яких посилається ЗМІ, тристоронні переговори України, Росії та США в Абу-Дабі, де посередником виступав Вашингтон, пройшли "оптимістично, конструктивно та позитивно". Делегації нібито демонстрували "взаємну повагу та хорошу хімію". Наступні зустрічі заплановані на неділю, 1 лютого.

Проте, Росія продовжує удари по українській енергетиці, залишаючи населення без світла і тепла. WSJ виділяє три можливі сценарії розвитку конфлікту.

Війна на виснаження

Війна продовжується і 2026 рік може стати п'ятим роком тривалої війни, де переговори ходитимуть по колу. За оцінками США, Росія може укласти мир лише після того, як Україна поступиться частиною Донбасу. Проте, експерти, яких залучали ЗМІ попереджають, що це створить для України ризик, оскільки передача територій може дати Москві платформу для нових атак

Україна під тиском виснаження

Найбільшу загрозу для Києва становить виснаження ресурсів армії. Тривалі бої на Донбасі сповільнюють наступ Росії, але водночас виснажують українських військових. В цьому випадку країна може бути змушена погодитися на складний компроміс: територіальні поступки та обмежені гарантії безпеки від США.

Росія вичерпується економічно

Російська економіка перебуває у стагнації: низькі ціни на нафту, удари по енергетичній інфраструктурі та західні санкції стримують Кремль. Хоча Путін поки не виявляє ознак серйозної тривоги, посилення санкцій і міжнародного тиску може прискорити пошук компромісу.

Як зазначає WSJ, для України та Росії ключовим є створення "гіршої альтернативи", яка змусить обидві сторони серйозніше ставитися до мирних домовленостей. Поки що ж конфлікт залишається тривалою, виснажливою війною, і досягнення миру у 2026 році видається складним завданням.

Що відомо про мирні переговори?