300 літаків на фронті та понад 300 "Шахедів": Зеленський окреслив, як Росія переважає Україну

Президент дав інтерв'ю іноземним журналістам, під час якого розповів про проблеми України. За словами Зеленського, Росія постійно отримує "Шахеди" з Ірану.

Окупанти не виробляють "Шахеди" самі, а тільки збирають. І, звісно, ховають заводи, де це відбувається. Наприклад, на нещодавно враженому заводі в Єлабузі офіційно нібито збирали моторні човни – так було написано в документах.

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Наскільки російська армія переважає

Зеленський пояснив, що стратегія оборони важлива. І утримувати ворожу навалу непросто.

Нам дуже складно, ми боремося з великою армією. Так, вони не жаліють людей, вони їх не навчають, але їх багато. І необмежена кількість людей, і велика кількість снарядів. Це не їх виробництво, це виробництво Ірану. Вони тисячами били нас, вони їм передавали 300 – 350 "Шахедів" на місяць,

– повідомив лідер держави.

Президент наголосив: Україні бракує зброї, щоб воювати. "Як воювати з цима тисячами, якщо в тебе нема зброї, яка їх збиває?" – риторично поцікавився він.

Наразі російська армія значно переважає українську: літаків у ворога 30 проти нашого одного, артилерії 10 до 1. Про жодний паритет не йдеться. Ті літаки, які окупанти піднімають із Криму, сягають 400 – 500 кілометрів, залежно від глибини їхньої точки злету. Звісно, за цих умов Україні дуже складно, а допомога затримується.

Зеленський говорить, що не просить чогось надзвичайного.

"Ми ж не просимо якусь особливу зброю, не говоримо про ракети на дві-три тисячі кілометрів. Ніхто не просить дати 500 літаків чи 300. До речі, Росія використовує 300 літаків тільки на території України", – висловився президент.

Ситуація критична