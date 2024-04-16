300 літаків на фронті та понад 300 "Шахедів": Зеленський окреслив, як Росія переважає Україну
Джерело:Інтерв'ю Володимира Зеленського
Президент дав інтерв'ю іноземним журналістам, під час якого розповів про проблеми України. За словами Зеленського, Росія постійно отримує "Шахеди" з Ірану.
Окупанти не виробляють "Шахеди" самі, а тільки збирають. І, звісно, ховають заводи, де це відбувається. Наприклад, на нещодавно враженому заводі в Єлабузі офіційно нібито збирали моторні човни – так було написано в документах.
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Наскільки російська армія переважає
Зеленський пояснив, що стратегія оборони важлива. І утримувати ворожу навалу непросто.
Нам дуже складно, ми боремося з великою армією. Так, вони не жаліють людей, вони їх не навчають, але їх багато. І необмежена кількість людей, і велика кількість снарядів. Це не їх виробництво, це виробництво Ірану. Вони тисячами били нас, вони їм передавали 300 – 350 "Шахедів" на місяць,
– повідомив лідер держави.
Президент наголосив: Україні бракує зброї, щоб воювати. "Як воювати з цима тисячами, якщо в тебе нема зброї, яка їх збиває?" – риторично поцікавився він.
Наразі російська армія значно переважає українську: літаків у ворога 30 проти нашого одного, артилерії 10 до 1. Про жодний паритет не йдеться. Ті літаки, які окупанти піднімають із Криму, сягають 400 – 500 кілометрів, залежно від глибини їхньої точки злету. Звісно, за цих умов Україні дуже складно, а допомога затримується.
Зеленський говорить, що не просить чогось надзвичайного.
"Ми ж не просимо якусь особливу зброю, не говоримо про ракети на дві-три тисячі кілометрів. Ніхто не просить дати 500 літаків чи 300. До речі, Росія використовує 300 літаків тільки на території України", – висловився президент.
Ситуація критична
- Українське вище керівництво останніми днями постійно закликає Захід допомогти. Зокрема і наводячи приклад Ізраїлю, де інші країни збивали дрони та ракети. Хоча Ізраїль не є країною НАТО. На думку Зеленського, це урок, адже, наприклад, Трипільську ТЕС знищили, бо нам забракло ракет.
- У Пентагоні вважають, що в нас нагальна потреба в ППО. А також закликали підписати пакет допомоги Україні.