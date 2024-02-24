Наступ буде в іншому форматі, ми вже бачимо ознаки, – Сухопутні війська
Українські військові зробили висновки після контрнаступу у 2023 році. Подальші наступальні операції будуть виконані в іншому форматі. Вже є певні ознаки щодо цього.
Це 24 Каналу заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він підкреслив, що зараз в українських захисників з'являються нові типи озброєння, збільшується номенклатура.
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"Висновки зроблені абсолютно. Наступний наступ буде в іншому форматі. І перші ознаки ми навіть вже бачимо", – зауважив він.
Завдання F-16
Іван Тимочко зазначив, що для ЗСУ дуже важливо мати винищувачі F-16. Насамперед завдання цих літаків не стільки вести повітряні бої, як управляти боєм, злагоджувати взаємодію систем протиповітряної оборони, наземних Сил оборони, прикривати наземні об'єкти чи війська.
Вести повітряні бої вони можуть. У них радари кращі порівняно з радянськими, російськими, але це не основна їхня функція. Це дуже правильно насправді. Це означає, що такі літаки в рази ефективніші, принаймні мають своє обладнання, яке технічно переважає російське,
– пояснив він.
Україна отримає F-16: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому показав навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Українські пілоти продовжують навчання попри складні погодні умови, нестачу часу та необхідність якнайскоріше повернутися до бою. Пілоти разом з техніками нині проходять інтенсивний курс опановування F-16 на базі Скрідструп у Данії.
- У Міноборони Данії заявили, що Україна може розраховувати на перші винищувачі F-16 від Данії влітку 2024 року. Наразі триває активна підготовка до цього процесу і виконання плану. Остаточні терміни передачі перших данських літаків F-16 залежать, зокрема, і від підготовки українських пілотів і українського допоміжного персоналу, а також від наявності необхідної логістики та інфраструктури в Україні.
- Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що затримка постачання винищувачів F-16 для українських захисників обумовлена виключно технічними моментами. Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів. Крім того, провести навчання для F-16 – це набагато довше, ніж для будь-яких інших систем зброї чи літаків. За словами Фредеріксен, F-16 з'являться у повітряному просторі нашої країни вже до літа 2024 року.