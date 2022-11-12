Помер пес Крим, який плакав на руїнах будинку у Дніпрі

Господарі 12-річного пса Крима загинули в ніч на 29 вересня, коли ворожа ракета вщент зруйнувала їхній будинок у Дніпрі. Тоді під завалами знайшли тіла бабусі, матері та двох діточок.

Після ракетного обстрілу будинку вижив лише 12-річний пес Крим. Він сидів на руїнах будинку і скиглив на всю вулицю.

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Яка причина смерті

Після обстрілу дніпровські ветеринари доглядали тварину. Окрім проблем з серцем, які в нього були, додалися ще й контузія та часткова глухота. У нього був дуже великий стрес.

На жаль, 12 листопада заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко повідомив, що собака помер. Серце собаки не справилося із важкою втратою й сумом за загиблою родиною.

Крим був дуже хворий

Нагадаємо, що про тварину піклувалися у КП "Зооконтроль". У перші дні в притулку Крим нічого не їв. Через пережитий стрес собака нікого до себе не підпускав й поводився агресивно. Однак така поведінка була цілком нормальною.

У притулок тварину привезли сліпою та глухою після ракетного удару. Крім того, в Криму виявилася серцева недостатність.Також з'ясувалося, що тварина вже тривалий час живе з пухлиною. Отож йому ставили крапельниці й кололи заспокійливе.

Варто зазначити, що на початку жовтня місцева влада шукала Криму нових люблячих господарів. Охочих забрати пса у свою родину було дуже багато. Серед них були навіть іноземці. У міськраді розповіли, що їм дзвонили люди з Німеччини, Бельгії, Великої Британії та Ізраїля, які хотіли забрати собаку до себе.

Коротко про ракетний удар по Дніпру

Вночі на 29 вересня росіяни запустили свою ракету по спальному району Дніпра. Смертоносний снаряд влучив у приватний житловий будинок, де були бабуся, матір та 2 дітей. Усі вони загинули, а також маленький песик Джек.

Батько дітлахів – захисник України. На момент удару він перебував під Лиманом у Донецькій області.

Відомо, що удару по сім'ї, яка просто спала, росіяни завдали ракетою Х-22.

Зараз на місце загибелі родини люди приносять квіти та іграшки, є також ілюстрація з Кримом.

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