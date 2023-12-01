Пакетів на всіх вистачить: Путін наростив чисельність армії Росії ще на 170 тисяч солдатів

Президент Росії підписав черговий указ, спрямований на скорочення кількості населення власної країни. Він передбачає збільшення чисельності російського війська.

Згідно з указом Владіміра Путіна, чисельність збройних сил Росії становитиме 2 209 130 бійців. Зокрема мовиться про 1 320 000 військовослужбовців, що на 170 тисяч більше, ніж було раніше.

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Запевняють, що мобілізація не планується

Цікаво, що у російському міноборони вже зробили цинічну заяву. Мовляв, у країні не планують проводити мобілізацію з урахуванням указу, підписаного російським президентом.

Натомість обіцяють, що нарощувати чисельність армії Росії будуть поетапно. Робитимуть це завдяки мешканцям країни, котрі виявлятимуть бажання проходити військову службу на контрактній формі.

У всьому звинувачують війну в Україні та НАТО

Міноборони Росії також вигадало причину збільшення чисельності війська. Мовляв, це зробили через "зростання загроз" для Росії, пов'язаних із війною проти України та "розширенням НАТО".

Зауважимо, що чисельність російської армії Путін востаннє збільшував у серпні 2022 року. Тоді рішення передбачало, що вона збільшилася на 137 тисяч солдатів. Внаслідок цього загалом у країні-агресорці було 1 мільйон 150 військовослужбовців.

Звернімо увагу на дані української розвідки, озвучені у жовтні 2023 року. Згідно з ними, темпи мобілізації окупантів становить понад 20 тисяч бійців на місяць. Набирають солдатів, мотивуючи їх грішми або погрозами запровадження санкцій.

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