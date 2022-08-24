Восени теперішня фаза війни "притихне", – Черник спрогнозував подальший хід бойових дій

З настанням холодів теперішня фаза війни росії проти України дещо "притихне". Утім, посиляться артилерійські бої.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, вже восени бойові дії стануть менш інтенсивними, а згодом й узагалі може настати певна оперативна пауза з активними артилерійськими боями. Однак гаряча фаза відновиться ближче до літа наступного року.

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На мій погляд, на осінь ця фаза війни, скоріш за все, притихне по якійсь лінії, по якій не зможу спрогнозувати. Потім буде певна оперативна пауза і підсумкова російсько-українська війна (активізація влітку – 24 канал), яка мусить умогилити московський імперіалізм, – зазначив Черник.

Він переконаний, що Україна та росія в теперішньому вигляді не можуть існувати одна з одною.

Скільки ще в росіян артилерії

На жаль, росія має найбільший запас артилерії у всьому світі. Якщо Сполучені Штати мають всього 1 тисячу артилерії калібру 155-міліметрів, то в росії кількість різних класів артилерії становить близько 4,5 тисячі робочих стволів. Ще кілька тисяч перебувають у "консервації" на складах.

Звісно, російська артилерія не вирізняється якістю та точністю. Однак це все одно зброя, яка може вбивати. Тим паче в окупантів практично безліміт снарядів.

Снаряд – це така проста технологічна річ. Це – шматок заліза, в який вклали порох. Порох добувають із целюлози, а целюлозу добувають з деревини. А росія – перша країна у світі за запасами деревини, – підкреслив Черник.

Черник про майбутнє війни росії проти України: дивіться відео

Нагадаємо, український народ вже 6 місяць воює проти російських загарбників, які намагалися окупувати усю територію України. Збройні Сили та інші формування зламали плани ворожій армії та продовжують нищити ворогів. Хоч в росіян значно більше особового складу та техніки, та ЗСУ тримають оборону на фронті. Станом на 24 серпня українські захисники ліквідували вже 45700 російських окупантів.