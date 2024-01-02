Психологічний удар: що може вплинути на настрої росіян

Більшість росіян не хочуть бути мобілізованими та їхати на фронт в Україну. Зокрема, у Росії шириться рух дружин та матерів мобілізованих. Невдоволення "глибинного народу" небезпечне для Владіміра Путіна.

Настрої росіян великою мірою буде визначати ситуація на фронті. Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

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"Настрої російського народу буде визначати ситуація на фронті. А ситуація на фронті буде визначатись масштабами сучасної технологічної зброї, яку будуть надавати США для України", – сказав він.

Знищення кримського угрупування

Андрій Піонтковський зазначив, що удари по військових об'єктах на території Росії мають величезний психологічний вплив на росіян. Крім того, тимчасово окупований Крим з військової точки зору дуже вразливий. Навіть Чорноморський флот втікає звідти.

Достатня кількість літаків, далекобійних ракет знищать кримське угрупування. Удар по Кримському мосту – це психологічний та політичний удар, зокрема, і по усвідомленню російського народу,

– підкреслив публіцист.

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