Не кількість втрат: що може змінити ставлення росіян до війни

Російське населення зовсім не турбують величезні втрати серед окупантів, бо їм не шкода навіть своїх громадян. Однак території, навіть чужі, дуже важливі для росіян. Тому деокупація Криму може змінити їхнє ставлення до війни проти України та путінського режиму.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Також, за його словами, протести дружин мобілізованих росіян також небезпечні для Кремля.

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У росіян – відсутність емпатії

Ігор Яковенко зазначив, що для росіян понад 300 тисяч ліквідованих окупантів не мають жодного значення. Крім того, у Росії дуже пишаються кількістю загиблих під час Другої світової війни, тому, можливо, така ситуація і зараз.

Але є ще одна проблема – це повна відсутність емпатії у значної частини російського населення. Є багато випадків, коли їм не шкода навіть рідного сина, чоловіка. Відсутність емпатії стосується не тільки чужих людей, але й близьких,

– пояснив він.

Однак для росіян завжди велику роль грали території, особливо, коли мовиться про тимчасово окупований Крим. Коли ЗСУ звільнять півострів з-під окупації, це може бути вагомим приводом для росіян, щоб замислитись, насамперед загарбникам, які на фронті.

"Я впевнений, що деокупація Криму зробить "клац" у головах насамперед військових, який змусить їх визнати, що війна не тільки беззмістовна, але й шкідлива. Путін почав війну. Крим "втратили". Виникає питання: чи справжній цар, чи не пора війську бунтуватись? Думаю, таке очевидне розуміння може пролізти у їхні голови", – припустив опозиціонер.

Також у Росії активно шириться рух дружин мобілізованих, який може призвести до більш активних протестів.

Протести дружин окупантів: головне

У кінці листопада дружини мобілізованих клеїли наліпки на скло автомобілів, де використовували символіку загарбників – літери "Z" та "V" й пишуть, що "заї**лись". Вони не спроможні вийти на протест, тому спроби показати своє невдоволення такі ж недолугі, як і все інше в Росії.

2 грудня російські ЗМІ повідомили, що у місті Ульяновськ силовики викликали "на розмову" щонайменше чотирьох родичок мобілізованих. За словами однієї з них, їй говорили про відповідальність за статтею "про дискредитацію армії".

Нещодавно видання The Guardian написало, що рух жінок мобілізованих росіян продовжує набирати обертів. Росіянки вимагають повної демобілізації своїх чоловіків та висувають претензії особисто до Владіміра Путіна. Вони зазначають, що цивільні особи не повинні брати участь у бойових діях. Жінки погрожують, що кількість прихильників руху буде збільшуватись.