Знищуємо багато ворожої техніки: боєць ЗСУ розповів, що відбувається на Бахмутському напрямку
Українські захисники і захисниці в надскладних умовах продовжують боротьбу з російськими окупантами. Зокрема, на Бахмутському напрямку противник продовжує вести ударно-штурмові дії по всьому відтинку.
Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБ Юрій Федоренко. За його словами, за останній тиждень ситуація суттєво не змінилася.
Дивіться також Росіяни зайшли в Хромове та Степове: як за тиждень змінилась карта фронту
Ситуація на Бахмутському напрямку
На Бахмутському напрямку росіяни застосовують різну тактику наступальних дій: використовують живу силу та техніку, зокрема реактивні системи залпового вогню. Окупанти проводять дистанційне мінування як протипіхотне, так і протитанкове.
"Також фіксується тактика щодо примусу участі у війні їхній військовослужбовців, які безпосередньо є або представникам ПВК "Шторм-Z", або мобілізовані. Вони їх заводять на коротких відтинках маршруту, а потім ззаду спеціальні загони мінують (територію – 24 Канал), щоб не було можливості відступити. Якщо вони починають бігти назад, самі ж підриваються на мінах, які встановлюють окупанти", – розповів військовий.
Таку тактику росіяни застосовували з ПВК "Вагнера". Особовий склад для російського командування – це видатковий матеріал і нескінченний ресурс, який вони не жаліють.
Карта бойових дій: дивитись відео
Щодо техніки, то ворог продовжує розконсервовувати старі радянські зразки, модернізує і виводить їх у бій. Також є інша техніка, яку окупантам вдається зробити попри санкції. Утім, більшість цього знищується нашими захисниками.
80% техніки, на якій противник підходить до передньої лінії або пошкоджується, або повністю знищується,
– зазначив Федоренко.
Погодні умови ускладнюють роботу оборонців. Наразі деокуповані території поки не далося належним чином облаштувати.
"Є по коліна води. Сьогодні дощ, завтра мінус. В таких нелюдських умовах військові продовжують боронити нашу державу. Противник тактичного успіху не має", – додав військовий.
Війна Росії проти України: що відбувається поблизу Бахмута
- Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Зокрема, на Бахмутському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
- Ворожі підрозділи перебувають у стані активних наступальних дій та атакують позиції українських захисників. Підрозділи ЗСУ у важкій обороні. Окупанти перекинули на Бахмутський напрямок велику кількість резервів.
- Складна ситуація також на Авдіївському напрямку. Росіяни не полишають спроб оточити місто. Але українські військові стійко тримають оборону і завдають ворогу втрат, про що повідомили у Генштабі ЗСУ.