Знищуємо багато ворожої техніки: боєць ЗСУ розповів, що відбувається на Бахмутському напрямку

Українські захисники і захисниці в надскладних умовах продовжують боротьбу з російськими окупантами. Зокрема, на Бахмутському напрямку противник продовжує вести ударно-штурмові дії по всьому відтинку.

Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБ Юрій Федоренко. За його словами, за останній тиждень ситуація суттєво не змінилася.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку росіяни застосовують різну тактику наступальних дій: використовують живу силу та техніку, зокрема реактивні системи залпового вогню. Окупанти проводять дистанційне мінування як протипіхотне, так і протитанкове.

"Також фіксується тактика щодо примусу участі у війні їхній військовослужбовців, які безпосередньо є або представникам ПВК "Шторм-Z", або мобілізовані. Вони їх заводять на коротких відтинках маршруту, а потім ззаду спеціальні загони мінують (територію – 24 Канал), щоб не було можливості відступити. Якщо вони починають бігти назад, самі ж підриваються на мінах, які встановлюють окупанти", – розповів військовий.

Таку тактику росіяни застосовували з ПВК "Вагнера". Особовий склад для російського командування – це видатковий матеріал і нескінченний ресурс, який вони не жаліють.

Карта бойових дій: дивитись відео

Щодо техніки, то ворог продовжує розконсервовувати старі радянські зразки, модернізує і виводить їх у бій. Також є інша техніка, яку окупантам вдається зробити попри санкції. Утім, більшість цього знищується нашими захисниками.

80% техніки, на якій противник підходить до передньої лінії або пошкоджується, або повністю знищується,

– зазначив Федоренко.

Погодні умови ускладнюють роботу оборонців. Наразі деокуповані території поки не далося належним чином облаштувати.

"Є по коліна води. Сьогодні дощ, завтра мінус. В таких нелюдських умовах військові продовжують боронити нашу державу. Противник тактичного успіху не має", – додав військовий.

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