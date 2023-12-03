Пересуваються рачки, накриті конструкцією з гілок, – Ступак розповів про нову тактику окупантів

Окупанти застосовують нову тактику. Зокрема, на Донецькому напрямку. Росіяни пересуваються рачки, але накриті конструкцією з гілок. Ворог хоче непомітно просунутись якомога ближче до позицій ЗСУ.

У такий спосіб українським дронам важко вчасно побачити загарбників. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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"Штурмова піхота росіян не йде на своїх двох. Вони повільно пересуваються рачки, але накриті конструкцією з гілок. Тобто вони накрились ковдрою, а на ній гілля. Вони так повзуть, тільки безпосередньо перед нашими позиціями їх викривають", – пояснив він.

ЗСУ активно застосовують FPV-дрони

Іван Ступак зазначив, що українські захисники активно застосовують проти окупантів FPV-дрони. Щодня від 50% до 84% ворожої техніки знищується та пошкоджується за допомогою цих безпілотників.

Це шалена зброя. Як говорять росіяни, у найкращому випадку на одного їхнього військового приходиться одна українська "пташка", у найгірших випадках – три "пташки". Вони кажуть, що у небі постійний гул, вони не знають, куди сховатися,

– підкреслив експрацівник СБУ.

Ступак про нову тактику росіян: дивіться відео

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