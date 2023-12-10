Для окупантів це – "кара небесна": використання дронів-камікадзе вийшло на новий рівень

10 грудня 2023, 11:56
Читать новость на русском

Дрони-камікадзе активно застосовуються на всій лінії фронту. Як українські захисники, так і російські окупанти використовують ці безпілотники.

Зокрема, українські дрони-камікадзе завдають ворогу значних втрат. Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Дивіться також Росіяни зайшли в Хромове та Степове: як за тиждень змінилась карта фронту

Застосування дронів-камікадзе

Володимир Фітьо зазначив, що зараз використання дронів-камікадзе вийшло на новий рівень. Зокрема, росіяни налагодили виробництво безпілотників, а також закуповують їх у великій кількості. Однак загарбники роблять акцент не на якість, а на кількість.

Тому для наших захисників це несе велику небезпеку. Але й українські дрони для росіян – це "кара небесна". Це дуже маневровий боєприпас, який залітає в бліндаж, схованки, знищує техніку. Тому говорити про перевагу якоїсь сторони у цьому напрямку саме зараз ми не можемо,
– пояснив він.

Начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ підкреслив, що попри величезні втрати серед живої сили загарбники також активно застосовують дрони-камікадзе проти українських бійців.

Що відбувається на фронті: останні новини

  • У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники утримують позиції на фронті та дають відсіч ворогу. Вони продовжують ведення наступальної операції на Сході та на Півдні. 
  • Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. ️Ворог завдав 1 ракетного та 8 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах.
  • Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах паливно-мастильних матеріалів російських окупантів.
  • Зауважимо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Збройні Сили України ведуть активну підготовку бригад для нових операцій із контрнаступу та оборони. За його словами, будь-яка пауза на фронті зараз дасть Росії шанс перегрупуватися і підготуватися до нових військових дій.

Автор: Олександра Садова