Для окупантів це – "кара небесна": використання дронів-камікадзе вийшло на новий рівень
Дрони-камікадзе активно застосовуються на всій лінії фронту. Як українські захисники, так і російські окупанти використовують ці безпілотники.
Зокрема, українські дрони-камікадзе завдають ворогу значних втрат. Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
Дивіться також Росіяни зайшли в Хромове та Степове: як за тиждень змінилась карта фронту
Застосування дронів-камікадзе
Володимир Фітьо зазначив, що зараз використання дронів-камікадзе вийшло на новий рівень. Зокрема, росіяни налагодили виробництво безпілотників, а також закуповують їх у великій кількості. Однак загарбники роблять акцент не на якість, а на кількість.
Тому для наших захисників це несе велику небезпеку. Але й українські дрони для росіян – це "кара небесна". Це дуже маневровий боєприпас, який залітає в бліндаж, схованки, знищує техніку. Тому говорити про перевагу якоїсь сторони у цьому напрямку саме зараз ми не можемо,
– пояснив він.
Начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ підкреслив, що попри величезні втрати серед живої сили загарбники також активно застосовують дрони-камікадзе проти українських бійців.
Що відбувається на фронті: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники утримують позиції на фронті та дають відсіч ворогу. Вони продовжують ведення наступальної операції на Сході та на Півдні.
- Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. ️Ворог завдав 1 ракетного та 8 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах.
- Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах паливно-мастильних матеріалів російських окупантів.
- Зауважимо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Збройні Сили України ведуть активну підготовку бригад для нових операцій із контрнаступу та оборони. За його словами, будь-яка пауза на фронті зараз дасть Росії шанс перегрупуватися і підготуватися до нових військових дій.