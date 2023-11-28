Ми перебуваємо на третій стадії війни, – військовий експерт про досягнення ЗСУ на фронті

Зараз триває третя стадії ведення війни. Триває ліквідація сил та засобів ворога, хоч значних просувань нема. Хто знищить більше ворожих ресурсів, той переможе у війні.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. Він зауважив, що росіяни зазнають величезних втрат.

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"У сенсі ведення класичної індустріальної війни ми перебуваємо у третій стадії ведення війни. Тобто перемелювання сил та засобів ворога. Хто краще перемеле їх, той у підсумку і виграє", – сказав військовий експерт.

Неймовірні результати ЗСУ

Петро Черник зазначив, що Україна досягала вже неймовірних результатів у знищенні ворога. Зокрема, офіційно відомо про понад 320 тисяч ліквідованих окупантів. Цю кількість можна помножити на три.

Цю кількість сміливо множимо на три. Маємо добрий мільйон. На початок повномасштабного вторгнення російське військо налічувало приблизно 900 тисяч – мільйон особового складу,

– зауважив він.

ЗСУ повністю знищили штатний танковий парк окупантів, який складав 3 400 одиниць. Українські захисники знищили понад 5 500 одиниць. Також наші бійці знищили артилерію та реактивні системи залпового вогню противника. Крім того, понад 320 гелікоптерів та понад 320 літаків.

"Тут є колосальний крок вперед. Він неймовірний, якщо розуміти, що невелика армія, 15 за потужністю у світі, а на початок війни 22, воює з другою армією світу. Завдяки ядерному потенціалу росіяни і далі такою вважаються. Це в історичному контексті величезний результат", – підкреслив Черник.

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