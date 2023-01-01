"Був варіант з перенесенням влади": що світ прогнозував для України на початку війни

У лютому минулого року Владімір Путін розраховував захопити Київ за кілька днів. Ті країни, які зараз є нашими союзниками, також розглядали такий варіант розвитку подій.

Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, потрібно реалістично дивитися на те, як світ сприймав події, які розгорталися в Україні у 2022 році.

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До чого готувалися на Заході

Як зазначив Вігірінський, на початку 2022 року військові розвідки західних країн припускали, що Київ може не вистояти під натиском російських військ.

Андрій Вігірінський Політолог На Заході були готові до того, що Україна може зберегтися, але у значно меншому – усіченому – вигляді з точки зору територій. Західні країни вважали такий варіант цілком вірогідним, і, ймовірно, виробляли певну форму політики стосовно Росії, яка змінить військово-політичне керівництво в Україні принаймні з центром у місті Київ.

За його словами, на користь цієї версії свідчить чимало фактів.

Готовність Заходу евакуювати президента України Володимира Зеленського.

Публікації в американській пресі про те, що США готові надавати зброю та підтримувати партизанів на території України.

Офіційні коментарі глави МЗС України Дмитра Кулеби, який напередодні початку російського вторгнення мав зустріч у Білому домі.

Коментарі інших українських дипломатів, які контактували з представниками влади інших країн.

"Судячи з усього, шансів на те, щоб Україна збереглася та воювала за свої суверенні кордони 1991 року, нам не давали", – сказав політолог.

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Яким світ бачив майбутнє України

Як розповів Вігірінський, на Заході припускали, що українська влада збереже контроль лише над обмеженою кількістю областей.

Розглядався варіант з перенесенням влади, коли президент та уряд України перебуватимуть якщо не за кордоном, то з часом – на Заході України,

– сказав політолог.

За його словами, до підконтрольної Україні території мали увійти наступні області:

Івано-Франківська,

Закарпатська,

Львівська,

Тернопільська,

Хмельницька,

Волинська,

Рівненська.

Як зазначив Вігірінський, саме цю частину України на Заході вбачали майбутнім суб'єктом міжнародної політики. Всі інші території ж могли опинитися під контролем країни-агресорки.

Як український спротив вплинув на позицію Заходу

Однак, за словами політолога, якість спротиву України російській агресії зіграла роль "чорного лебедя". Це такий фактор, який складно спрогнозувати і який плутає усі карти з точки зору аналітики.

Андрій Вігірінський Політолог Характер оборони, який Україна продемонструвала наприкінці лютого і до першої половини квітня – до того моменту, поки не завершилися оборонні запаси нашої держави і не почалося постачання допомоги – у хорошому сенсі здивував країни Заходу. Це змусило їх переглянути свої плани дій.

Водночас західним державам було доволі складно змінити свою позицію. Вони ще певний час спостерігали за подіями, оскільки припускали, що Росія може все-таки досягти свого якщо не за 3 дні, то за кілька тижнів. Вігірінський вважає, що від активної підтримки України Захід стримували 2 фактори.

По-перше, складно було одразу відмовитися від базового прогнозу, який передбачав зміну військово-політичного керівництва в Україні.

По-друге, у лютому ще був актуальний переговорний процес у Мінську, який мав бути перенесений до Стамбула.

Ключова роль Бориса Джонсона

За словами політолога, країни Заходу сприймали Україну та Росію як держави, що перебувають у переговорному процесі. Таке бачення давало керівництву західних країн можливість не йти шляхом ескалації конфлікту.

Переломним моментом став візит Бориса Джонсона (тодішнього прем'єра Великої Британії – 24 канал) до України навесні 2022 року. Саме Джонсон відіграв ключову роль у питанні допомоги Україні,

– сказав Вігірінський.

Він додав, що Україна також заявила про те, що буде воювати й не налаштована на перемовини з агресором. Після цього країни західного світу були змушені переглядати свою позицію щодо війни в Україні.

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