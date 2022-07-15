У путіна немає іншого виходу, – Гудков припустив, якими будуть наступні кроки росії у війні

У СБУ припускали, що в росії можуть оголосити загальну мобілізацію під приводом загрози війни з НАТО. Наразі незрозуміло, чи наважиться на це путін й офіційно визнає війну, але зараз він перебуває у безвихідній ситуації.

Про це сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Свою думку він висловив 24 каналу.

Увага путін має дедлайн щодо війни проти України, – Ступак

За його словами, кремлівський диктатор розуміє, що зараз почне зазнавати поразки у війні проти України. Зараз у нього залишається буквально декілька днів для того, аби спробувати хоч щось зробити.

У путіна немає іншого виходу,

– вважає Гудков.

Які можуть бути наступні кроки путіна у війні

Однак єдине, на що може наважитись путін – це офіційно затягти у війну білорусь та оголосити мобілізацію.

Також він далі може продовжувати погрожувати застосувати ядерну зброю, бо інших агрументів у нього немає.

"Я не розумію, що він ще може вигадати, бо більше жодних інструментів загострити ситуацію у нього не існує. Йому треба готуватись до поразки", – додав Гудков.

Якими будуть наступні кроки росії у війні: дивіться відео

Чи може путін оголосити про мобілізацію

У кремлі ходять чутки, що путін думає про офіційне оголошення війни та загальної мобілізації. російський опозиційний політик Геннадій Гудков зауважив, що гіпотетично можуть призвати 300 тисяч людей.

Проте військовий експерт Олег Жданов переконаний, що оголошення воєнного стану з боку росії зіграло б на користь Україні. Тоді б запрацювали усі міжнародні механізми системи безпеки, які закладені в ООН.

путін збирає оперативне засідання ради безпеки

владімір путін 15 липня збирає раду безпеки. Хоче провести оперативну нараду з постійними членами радбезу. Причина таких зборів невідома. пєсков лиш додав, що інші зустрічі путіна 15 липня будуть непублічними.