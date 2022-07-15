У путіна немає іншого виходу, – Гудков припустив, якими будуть наступні кроки росії у війні

15 липня 2022 , 17:44
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У СБУ припускали, що в росії можуть оголосити загальну мобілізацію під приводом загрози війни з НАТО. Наразі незрозуміло, чи наважиться на це путін й офіційно визнає війну, але зараз він перебуває у безвихідній ситуації.

Про це сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Свою думку він висловив 24 каналу.

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За його словами, кремлівський диктатор розуміє, що зараз почне зазнавати поразки у війні проти України. Зараз у нього залишається буквально декілька днів для того, аби спробувати хоч щось зробити. 

У путіна немає іншого виходу,
– вважає Гудков.

Які можуть бути наступні кроки путіна у війні

Однак єдине, на що може наважитись путін – це офіційно затягти у війну білорусь та оголосити мобілізацію.

Також він далі може продовжувати погрожувати застосувати ядерну зброю, бо інших агрументів у нього немає. 

"Я не розумію, що він ще може вигадати, бо більше жодних інструментів загострити ситуацію у нього не існує. Йому треба готуватись до поразки", – додав Гудков. 

Якими будуть наступні кроки росії у війні: дивіться відео

Чи може путін оголосити про мобілізацію

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Автор: Аліна Оліховська