Реальна загроза для нас: Коваленко припустив, який у Путіна може бути план щодо війни

Росія зазнала шалених втрат під час вторгнення в Україну. Кремлівський диктатор Владімір Путін планує "заморозити" війну на рік – два, щоб за цей час накопичити ресурси та відновити підрозділи.

Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, за такий термін Росія дійсно може сформувати підготовлені підрозділи.

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"Звісно, для Путіна зараз важливо "заморозити" війну. Йому це вкрай потрібно, тому що він втрачає ресурси, які неможливо компенсувати. Для нього анабіоз війни на рік – два вигідний. Він зможе накопичити відповідні ресурси та відновити підрозділи", – зауважив військовий оглядач.

Загроза для України

Коваленко зазначив, що такий сценарій розвитку подій несе загрозу для України. Військове керівництво нашої держави добре розуміє це, тому ЗСУ звільнятимуть територію від окупантів.

Це реальна загроза для нас. Я впевнений, що ніяких "заморожень" не буде. Наше командування дуже добре розуміє, що у нас буде ще більша катастрофа, якщо ми "заморозимо" війну, аніж якщо ми будемо тиснути до кордонів 1991 року,

– переконаний він.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" наголосив, що спочатку українські захисники виженуть росіян з України, лише після цього будуть переговори з Росією про виплати репарацій, обмін полоненими тощо.

Коваленко припустив план Путіна: дивіться відео

Втрати Росії на війні в Україні