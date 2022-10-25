У Росії досі ніхто не знає причини війни проти України, – Яковенко висміяв версії Кремля

Росія безпричинно розпочала війну проти України й не може пояснити своїм громадянам, за що вони помирають на фронті. Через це у Кремлі намагаються придумати нові цілі війни та оголошують нових "ворогів".

Ідеологічна основа російської агресії проти України все більше нагадує хаос. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст та колишній депутат Держдуми Росії Ігор Яковенко.

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Експерт зазначив, що у Росії не випадково почали говорити про те, що війна проти України є "священною", позаяк це просто є зміною інформаційної "методички".

Це хаос. Ніхто не розуміє, що це таке, що це за війна та навіщо вона. Причин цієї війни досі ніхто не знає – звідси весь хаос. Люди йдуть помирати в українській землі – зрозуміти ніхто не може і пояснити неможливо для чого. За інерцією якась кількість людей вірить і йде воювати, але мотивації немає. Ця війна потрібна лише одній людині,

– пояснив оглядач.

За його словами, у Росії також не можуть зрозуміти, хто є головним противником у війні проти України.

"Спочатку це були "українські нацисти", потім НАТО, а нещодавно з'ясувалося, що головний ворог – содоміти та "вавилонська блудниця". Як вони збираються її ідентифікувати та перемагати – невідомо. Також невідомо, хто на роль цієї "блудниці" буде "відряджений" і як вони розправлятимуться з цією "невідомою жінкою", але вона є головним ворогом", – додав журналіст.

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На його думку, зрозуміти логіку у Кремлі вже давно практично неможливо.

"Путін розв'язав війну без жодної "нормальної" причини. Приклад безглуздої участі у війні – це Росія під час Першої світової війни. Але тоді були міфічні цілі, а тут немає жодної мети. Тому вигадувалися "денацифікація" і "демілітаризація". Але люди не хочуть воювати. Їх насильно женуть, але вони не розуміють навіщо", – вказав Яковенко.

Він підкреслив, що у Першій світовій війні саме дезертири, "які 4 роки просиділи в окопах і тікали з фронту" – стали "потужною силою, яка скинула самодержавство".

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