30 червня, 06:51
Атаки росіян по Україні, просування ЗСУ на фронті: хронологія 1123 дня війни
Україна вже 1123-й день бореться з повномасштабною агресією Росії. Водночас українські захисники продовжують тиснути на ворога, а окупанти знову атакують мирні міста.
Про російські обстріли, злочини і втрати агресора та важливі новини з політичної арени України й світу, передає 24 Канал.
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06:45, 30 червня
Росіяни намагаються просунутися на Харківщині та в Запорізькій області
29 червня російські війська проводили атаки на різних напрямках, але українські сили досягли успіхів на півночі Сумської області та поблизу Часового Яру.
Росіяни намагалися просунутися на різних напрямках, включаючи Харківську та Запорізьку області, але не досягли значних успіхів.