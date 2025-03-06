Путін заявив, що Росія не піде на поступки заради миру

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що Москва не має наміру поступатися у питанні завершення війни проти України. Він цинічно наголосив, що Росії нібито "нічого чужого не потрібно", проте "свого" вона віддавати не збирається.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву очільника Кремля 6 березня. Він її зробив під час зустрічі з представниками фонду "Захисники вітчизни".

Читайте також "Росії у теперішньому вигляді не буде": чого чекати від наступників Путіна

Путін заявив, що Росія не віддасть "свого" у війні проти України

Одна з присутніх, мати загиблого російського військового з окупованого Криму Ольга Дорохіна, заявила, що сім’ї окупантів "чекають на перемогу і мир", але не повинні йти на поступки.

А ми й не збираємося цього робити. Ми повинні вибрати для себе такий варіант миру, який би нас влаштовував і який би забезпечував спокій для нашої країни на тривалу історичну перспективу. Нам нічого чужого не потрібно, але свого не віддамо,

– сказав Путін.

Також він додав, що Росії потрібен "такий варіант миру, який гарантує її стабільний розвиток у безпеці". При цьому диктатор знову вдався до історичних паралелей, заявивши, що "деякі досі хочуть повернутися до часів Наполеона, забуваючи, чим це закінчилося".

Заяви Путіна вкотре демонструють, що Кремль не розглядає жодного реального мирного врегулювання, а продовжує виправдовувати агресію проти України псевдоісторичними наративами.

До слова, спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що Україна під час зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі хотіла переманити адміністрацію американського президента на свій бік у боротьбі проти Росії.

Келлог зазначив, що сварка між Зеленським та Трампом виникла через різні бачення щодо завершення війни в Україні.

Водночас Трамп і Путін ведуть непублічні переговори, які можуть стосуватися призупинення вогню, виборів в Україні та підписання пакту.

Після інавгурації Трампа його адміністрація розпочала активний тиск на Україну, тоді як Росія зовсім не демонструє готовності до миру.

У свою чергу, Зеленський вкотре наголошує, що готовий йти на поступки заради миру, тоді як Путін вимагає капітуляції України та відходу НАТО зі Східної Європи.