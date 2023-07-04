Російська ДРГ намагалась перейти кордон України: окупанти прикривали свій відхід артилерією

Росіяни заслали своїх диверсантів одразу на двох напрямках. Однак обидві спроби перетнути український держкордон невдало завершилися для ворожих ДРГ.

Російські диверсанти зазнали невдачі на Сіверському та Слобожанському напрямках. Про це мовиться у звіті Генштабу за 4 липня.

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Росіяни накивали п'ятами

Минулої доби російські ДРГ спробували перетнути український кордон. Але в окупантів нічого не вийшло. Вони зазнали втрат та були вимушені відступити.

Загарбники відходили від держкордону України під прикриттям. У той час як ці диверсанти тікали, інші російські окупанти застосували ствольну та реактивну артилерію.

Де ще окупанти зазнали невдачі

За даними Генштабу, протягом доби на Лиманському напрямку окупанти спробували відтіснити ЗСУ від займаних позицій західніше Нововодяного та південніше Діброви, що на Луганщині. Вони навіть залучили для цього авіацію. Однак план ворога успіху не мав.

На Куп’янському напрямку загарбники спробували наступати в районі південніше Новоселівського Луганської області. Але наші захисники відбили усі їхні атаки. Також ворожі атаки було відбито на Бахмутському та Мар’їнському напрямках. А на Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ наступають та закріплюються. Протягом доби було 30 бойових зіткнень. Важкі бої тривають на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Загарбники не припиняють терор

У Генштабі заявили, що окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський, що на Харківщині. Загалом росіяни завдали 35 авіаційних ударів та здійснили близько 50 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та наших населених пунктах. Через чергову агресію Росії проти України постраждали мирні люди. Було пошкоджено адміністративні, господарські та житлові будівлі, а також приватні автівки. Окрім цього загарбники обстріляли з мінометів та артилерії 15 населених пунктів на Чернігівщині та Харківщині.

Українські захисники дають відсіч ДРГ противника