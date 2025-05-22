Путін заявив про створення буферної зони вздовж кордону України

Президент Росії Владімір Путін заявив про створення так званої "буферної зони" вздовж кордону з Україною. За його словами, армія Росії уже виконують це завдання для "захисту прикордонних регіонів".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ. За словами Путіна, це рішення вже ухвалене, і російські військові "виконують поставлене завдання".

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Путін готує окупацію нових територій під виглядом "буферної зони"

Під час виступу 22 травня він стверджував, що буферна зона нібито потрібна для "захисту мирного населення прикордонних регіонів", а ЗСУ буцімто "обстрілюють об’єкти, які не мають військового значення".

Прийнято рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону, наші військові виконують це завдання,

– заявив Путін.

Кремль вкотре намагається виправдати агресію "захистом населення", тоді як основною метою є створення сухопутного коридору і дестабілізація ситуації в Україні.

Заяви про буферні зони свідчать про спробу закріпити окупацію українських територій під виглядом "захисту Росії", що може слугувати інформаційною підготовкою до нової ескалації.

