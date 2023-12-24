Атака дронами, терористичний удар по Херсону: хронологія 669 дня війни
Триває 669 день повномасштабної війни Росії проти України, наші захисники мужньо стримують ворога на кількох напрямках фронту. Крім цього, у ніч на 24 грудня окупанти знову атакували Україну дронами й вдарили по центру Херсона, внаслідок чого є загиблі.
Про все, що відбувалося на фронті 24 грудня, а також яка ситуація в тилу та на міжнародній політичний арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Днем раніше Масована ракетна атака на Кіровоградщину, вибухи у Кривому Розі: хронологія 668 дня війни
Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії на Херсон у ніч з 23 на 34 грудня. Він заявив, що росіяни здійснили жорстокі терористичні обстріли, внаслідок яких є поранені, та, на жаль, загиблі. Президент висловив співчуття рідним жертв та зауважив, що окупанти свідомо били по цивільній інфраструктурі та звичайних вулицях. Український лідер повідомив, що російські загарбники пошкодили у Херсоні лікарні, школу, котельню, тепломережі, приватні будинки та житлові багатоповерхівки. За його словами, серед постраждалих є дитина. Засновник фонду Save Ukraine Микола Кулеба повідомив, що з тимчасово окупованих Росією територій України вдалося повернути 3 дітей. Це двоє братів-сиріт, яким виконалося 18 років, та 8-річний хлопець. Міністерство закордонних справ Ісландії оголосило про приєднання цієї країни до ІТ-коаліції. Також МЗС повідомило, що Ісландія долучилася до коаліції з розмінування, утвореної в межах Контактної групи з питань оборони України. Крім цього Рейк’явік повідомив про виділення додаткових 340 000 євро в межах Комплексного пакета допомоги НАТО для закупівлі медичних матеріалів для України. Російські окупанти вночі проти 24 грудня обстрілами пошкодили газову мережу в Херсоні. Фахівці вже розпочали ремонт. Видання "Кримський вітер" зазначає, що вхід до Севастопольської бухти перекрито боновими загородженнями. Крім цього, росіяни посилили ППО за допомогою новітнього корвету "Циклон". Жозеп Боррель закликав активніше підтримувати Україну. Це пов'язано із тим, що він переконаний – російський президент Владімір Путін не налаштований припиняти повномасштабну війну найближчим часом. Ба більше, Боррель сказав, що потрібно готуватися до тривалого конфлікту із високою інтенсивністю. Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань інтеграції з Євросоюзом розповіла, що український парламент не йде на канікули. Наталія Гуменюк повідомила, що нині корабельне угруповання ворога фактично повністю згорнуте. Російські судна заведені до причалів. Усе через потужний шторм. Загарбники усвідомлюють, що такий потужний шторм може принести міни, яких вони самі і накидали у напрямку навігаційного коридору. Ба більше, росіяни розуміють, що під час негоди проти них можуть застосувати підводні та надводні дрони. Партизани заявили, що зафіксували розміщення російських військ у Євпаторійському районі. Також вони виявили, що за останні кілька днів туди було передислоковано кілька одиниць військової техніки з метою поповнення втрат російського угруповання, що діє на Півдні України Зранку 24 грудня у тимчасово окупованому Токмаку прогриміли вибухи. Наразі точні причини та обставини інциденту невідомі. В Токмаку гучно. Схоже, що одразу і "камиш", і "певео", і "сверхзвук" завітали на північну околицю окупованого міста, Журналісти з'ясували, що Росія перед відправленням на фронт в Україну готує бійців всього декілька днів. Навіть в Афганістан солдатів готували від 4 місяців до пів року. Для мешканців Туви та Бурятії ймовірність бути вбитим на війні в Україні цього року була у 30 – 40 разів вищою, ніж для москвичів. Ба більше, середньостатистичний загиблий у 2023 році – це 34-річний зек, який пішов на фронт з колонії. Американські та британські ЗМІ повідомили про загибель в Україні двох ветеранів. ЗМІ посилаються на родини загиблих бійців та побратимів. Офіційно США не повідомляють про загибель американських добровольців в Україні. Загиблі Герої: Українські прикордонники повідомили, що рух через контрольно-пропускний пункт "Медика – Шегині" відновлено. Акція закінчилась приблизно о 9:30 ранку 24 грудня. У Мінцифри вкотре наголосили, що повісток у Дії ніколи не буде. Інформація, яка ширилась у мережі, не є правдою. 810-та бригада морської піхоти ворога написала, що атакує ЗСУ хімічною зброєю. Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що Україна наразі не має верифікованої інформації про це. Однак якщо інформація підтвердиться, її опублікують. Кореспондент видання у Криму повідомив, що зраннку у Севастополі чули вибух. Від цього у будинках затремтіли вікна. Відповідно до інформації, перед вибухом на місці події було чути звук, схожий на шум ракети. Жодних деталей про подію поки немає, як і офіційних заяв окупантів. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час свого візиту до італійських військ, які дислокуються в Польщі, заявив, що потрібно шукати політичне рішення припинення війни Росії проти нашої держави. Однак додав, що це має відбуватися паралельно з військовою допомогою. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону розповіла, що обстріли на Різдво можливі. Однак це не залежить від конкретної дати. Однак вона зазначила, що зафіксована певна активність безпілотних літальних апаратів в напрямку населених пунктів Куцурубської та Очаківської громади. Це означає, що ворог намагається розосереджувати зусилля ЗСУ. Отже, не виключені й подібні провокації посилення обстрілів. Треба розуміти, що у цієї нації немає нічого святого, У Генштабі ЗСУ повідомили, що за останню добу ЗСУ ліквідували 800 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 353 190 своїх солдатів. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що вночі російська армія обстріляла центральну частину Херсона. Артилерійський снаряд влучив у житловий будинок. На місці загинули 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації. Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особу ще встановлюють. Загалом за добу через російську агресію у Херсонській області загинули 4 людини, ще 9 – зазнали поранень, із них 1 дитина. Ввечері над Дніпропетровською областю збили 4 дрони. У Синельниківському районі удамки дронів впали в Іларіонівській громаді, внаслідок чого пошкоджені 6 приватних будинків та 2 господарські споруди. Подекуди у людей вибиті вікна. Крім цього, зачепило лінію електропередач. Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що додаткова мобілізація 450 – 500 тисяч українців, яку запросили військові, не відбудеться у найближчі місяці. Остаточне рішення стосовно обсягів мобілізації стане відомим після затвердження певних нормативно-правових і стратегічних документів. Наразі вони перебувають в стадії розробки. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ввечері окупанти атакували Україну, застосувавши 15 БпЛА типу "Шахед". Сили та засоби ППО збили 14 дронів. Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також, протиповітряною обороною знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 2 розвідувальних БпЛА ворога. Тим часом підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію, 2 артилерійські засоби, 3 склади боєприпасів та пункт управління російських загарбників. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення на різних напрямках фронту. Найважча ситуація на Авдіївському напрямку, де ворог здійснив 25 атак. Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Також росіяни намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій на лівобережжі Херсонщини. Протягом минулої доби противник здійснив там 17 атак, однак українські воїни відбили всі атаки. 10 представників організацій "Єдина Україна" та "Аджалик" виїхали з України та не повернулися. Розпорядження про дозвіл на перетин кордону для волонтерів видав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Це була їхня друга поїздка за кордон, під час першої вони повернулися вчасно з гуманітарною допомогою. Він наголосив, що розпорядження про виїзд горе-волонтерів – скасовані. Окрім того, очільник Херсонської ОВА звернувся до правоохоронців. Видання Spiegel опублікувало матеріал про те, що відбулася начебто так звана "російська секретна вечеря". Локацією для неї нібито стало посольство Німеччини у Вашингтоні. Spiegel заявляють, що під час зустрічі мовилося про тиск на Київ щодо угоди з Москвою. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв спростував цю інформацію і наголосив, що жодного тиску на Україну з боку Німеччини немає – навіть за зачиненими дверима. У липні 2023 року на саміті НАТО країни "Великої сімки" підписали декларацію щодо гарантій безпеки Україні. З того часу до неї приєдналася 31 країна, серед них – 21 член ЄС. Заступник голови Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга повідомив, що до декларації не приєдналися Австрія, Хорватія, Польща, Угорщина, Словаччина та Мальта. Наразі триває робота із цими партнерами. Ворог атакував Україну кількома групами БпЛА "Шахед". Атака почалася приблизно о 19 годині вечора 23 грудня. Відомо, що над Хмельницькою областю вкотре працювала ППО.
Зеленський прокоментував атаку Росії на Херсон
З російської окупації повернули 3 дитини
Ісландія долучилася до двох пов'язаних з Україною коаліцій
Вночі росіяни значно пошкодили газову мережу в Херсоні
Як окупанти посилили оборони Кримського мосту
Путін не відмовиться від війни в Україні, – Боррель
У Верховній Раді розповіли, чи підуть узимку на канікули
Що заважає російським кораблям з "Калібрами" виходити в море
Партизани в Криму пробралися на склад техніки та виявили командний пункт росіян
В окупованому Токмаку вибухи: Федоров висміяв росіян за "сверхзвуки"
– повідомив Федоров.
Подробиці про втрати у російській армії на війні проти України
Двоє ветеранів морської піхоти США загинули в Україні
Польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика – Шегині"
У Мінцифри зробили чітку заяву щодо повісток у Дії
Окупанти зізналися у застосуванні хімічної зброї на Херсонщині
У Севастополі пролунав вибух
Міністр оборони Італії закликав до перемовин про припинення війни в Україні
У ЗСУ розповіли, чи будуть посилені обстріли на Різдво
– сказала Гуменюк.
Втрати Росії зросли
Ворог обстріляв Херсон
Уламки дронів пошкодили будинки та лінію електропередач на Дніпропетровщині
Коли в Україні відбудеться додаткова мобілізація
Скільки дронів вдалося збити під час атаки
У Геннштабі розповіли про останні успішні операції Сил оборони
За добу відбулося 81 бойове зіткнення на фронті
Ще 10 волонтерів не повернулися з України
Реакція посла на інформацію про "секретні переговори" в Німеччині
Які країни не доєдналися до гарантій безпеки України
Росія атакувала Україну дронами
Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії на Херсон у ніч з 23 на 34 грудня. Він заявив, що росіяни здійснили жорстокі терористичні обстріли, внаслідок яких є поранені, та, на жаль, загиблі. Президент висловив співчуття рідним жертв та зауважив, що окупанти свідомо били по цивільній інфраструктурі та звичайних вулицях.
Український лідер повідомив, що російські загарбники пошкодили у Херсоні лікарні, школу, котельню, тепломережі, приватні будинки та житлові багатоповерхівки. За його словами, серед постраждалих є дитина.
Засновник фонду Save Ukraine Микола Кулеба повідомив, що з тимчасово окупованих Росією територій України вдалося повернути 3 дітей. Це двоє братів-сиріт, яким виконалося 18 років, та 8-річний хлопець.
Міністерство закордонних справ Ісландії оголосило про приєднання цієї країни до ІТ-коаліції. Також МЗС повідомило, що Ісландія долучилася до коаліції з розмінування, утвореної в межах Контактної групи з питань оборони України.
Крім цього Рейк’явік повідомив про виділення додаткових 340 000 євро в межах Комплексного пакета допомоги НАТО для закупівлі медичних матеріалів для України.
Російські окупанти вночі проти 24 грудня обстрілами пошкодили газову мережу в Херсоні. Фахівці вже розпочали ремонт.
Видання "Кримський вітер" зазначає, що вхід до Севастопольської бухти перекрито боновими загородженнями. Крім цього, росіяни посилили ППО за допомогою новітнього корвету "Циклон".
Жозеп Боррель закликав активніше підтримувати Україну. Це пов'язано із тим, що він переконаний – російський президент Владімір Путін не налаштований припиняти повномасштабну війну найближчим часом.
Ба більше, Боррель сказав, що потрібно готуватися до тривалого конфлікту із високою інтенсивністю.
Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань інтеграції з Євросоюзом розповіла, що український парламент не йде на канікули.
Наталія Гуменюк повідомила, що нині корабельне угруповання ворога фактично повністю згорнуте. Російські судна заведені до причалів. Усе через потужний шторм.
Загарбники усвідомлюють, що такий потужний шторм може принести міни, яких вони самі і накидали у напрямку навігаційного коридору. Ба більше, росіяни розуміють, що під час негоди проти них можуть застосувати підводні та надводні дрони.
Партизани заявили, що зафіксували розміщення російських військ у Євпаторійському районі.
Також вони виявили, що за останні кілька днів туди було передислоковано кілька одиниць військової техніки з метою поповнення втрат російського угруповання, що діє на Півдні України
Зранку 24 грудня у тимчасово окупованому Токмаку прогриміли вибухи. Наразі точні причини та обставини інциденту невідомі.
В Токмаку гучно. Схоже, що одразу і "камиш", і "певео", і "сверхзвук" завітали на північну околицю окупованого міста,
Журналісти з'ясували, що Росія перед відправленням на фронт в Україну готує бійців всього декілька днів. Навіть в Афганістан солдатів готували від 4 місяців до пів року.
Для мешканців Туви та Бурятії ймовірність бути вбитим на війні в Україні цього року була у 30 – 40 разів вищою, ніж для москвичів. Ба більше, середньостатистичний загиблий у 2023 році – це 34-річний зек, який пішов на фронт з колонії.
Американські та британські ЗМІ повідомили про загибель в Україні двох ветеранів. ЗМІ посилаються на родини загиблих бійців та побратимів. Офіційно США не повідомляють про загибель американських добровольців в Україні.
Загиблі Герої:
Українські прикордонники повідомили, що рух через контрольно-пропускний пункт "Медика – Шегині" відновлено. Акція закінчилась приблизно о 9:30 ранку 24 грудня.
У Мінцифри вкотре наголосили, що повісток у Дії ніколи не буде. Інформація, яка ширилась у мережі, не є правдою.
810-та бригада морської піхоти ворога написала, що атакує ЗСУ хімічною зброєю.
Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що Україна наразі не має верифікованої інформації про це. Однак якщо інформація підтвердиться, її опублікують.
Кореспондент видання у Криму повідомив, що зраннку у Севастополі чули вибух. Від цього у будинках затремтіли вікна.
Відповідно до інформації, перед вибухом на місці події було чути звук, схожий на шум ракети. Жодних деталей про подію поки немає, як і офіційних заяв окупантів.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час свого візиту до італійських військ, які дислокуються в Польщі, заявив, що потрібно шукати політичне рішення припинення війни Росії проти нашої держави. Однак додав, що це має відбуватися паралельно з військовою допомогою.
Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону розповіла, що обстріли на Різдво можливі. Однак це не залежить від конкретної дати.
Однак вона зазначила, що зафіксована певна активність безпілотних літальних апаратів в напрямку населених пунктів Куцурубської та Очаківської громади. Це означає, що ворог намагається розосереджувати зусилля ЗСУ.
Отже, не виключені й подібні провокації посилення обстрілів. Треба розуміти, що у цієї нації немає нічого святого,
У Генштабі ЗСУ повідомили, що за останню добу ЗСУ ліквідували 800 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 353 190 своїх солдатів.
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що вночі російська армія обстріляла центральну частину Херсона. Артилерійський снаряд влучив у житловий будинок. На місці загинули 87-річний чоловік та його 81-річна дружина.
Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації.
Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особу ще встановлюють.
Загалом за добу через російську агресію у Херсонській області загинули 4 людини, ще 9 – зазнали поранень, із них 1 дитина.
Ввечері над Дніпропетровською областю збили 4 дрони. У Синельниківському районі удамки дронів впали в Іларіонівській громаді, внаслідок чого пошкоджені 6 приватних будинків та 2 господарські споруди. Подекуди у людей вибиті вікна.
Крім цього, зачепило лінію електропередач.
Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що додаткова мобілізація 450 – 500 тисяч українців, яку запросили військові, не відбудеться у найближчі місяці.
Остаточне рішення стосовно обсягів мобілізації стане відомим після затвердження певних нормативно-правових і стратегічних документів. Наразі вони перебувають в стадії розробки.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ввечері окупанти атакували Україну, застосувавши 15 БпЛА типу "Шахед". Сили та засоби ППО збили 14 дронів.
Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також, протиповітряною обороною знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 2 розвідувальних БпЛА ворога.
Тим часом підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію, 2 артилерійські засоби, 3 склади боєприпасів та пункт управління російських загарбників.
Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення на різних напрямках фронту. Найважча ситуація на Авдіївському напрямку, де ворог здійснив 25 атак. Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку.
Також росіяни намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій на лівобережжі Херсонщини. Протягом минулої доби противник здійснив там 17 атак, однак українські воїни відбили всі атаки.
10 представників організацій "Єдина Україна" та "Аджалик" виїхали з України та не повернулися. Розпорядження про дозвіл на перетин кордону для волонтерів видав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Це була їхня друга поїздка за кордон, під час першої вони повернулися вчасно з гуманітарною допомогою.
Він наголосив, що розпорядження про виїзд горе-волонтерів – скасовані. Окрім того, очільник Херсонської ОВА звернувся до правоохоронців.
Видання Spiegel опублікувало матеріал про те, що відбулася начебто так звана "російська секретна вечеря". Локацією для неї нібито стало посольство Німеччини у Вашингтоні.
Spiegel заявляють, що під час зустрічі мовилося про тиск на Київ щодо угоди з Москвою.
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв спростував цю інформацію і наголосив, що жодного тиску на Україну з боку Німеччини немає – навіть за зачиненими дверима.
У липні 2023 року на саміті НАТО країни "Великої сімки" підписали декларацію щодо гарантій безпеки Україні. З того часу до неї приєдналася 31 країна, серед них – 21 член ЄС.
Заступник голови Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга повідомив, що до декларації не приєдналися Австрія, Хорватія, Польща, Угорщина, Словаччина та Мальта. Наразі триває робота із цими партнерами.
Ворог атакував Україну кількома групами БпЛА "Шахед". Атака почалася приблизно о 19 годині вечора 23 грудня.
Відомо, що над Хмельницькою областю вкотре працювала ППО.