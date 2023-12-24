Атака дронами, терористичний удар по Херсону: хронологія 669 дня війни

Триває 669 день повномасштабної війни Росії проти України, наші захисники мужньо стримують ворога на кількох напрямках фронту. Крім цього, у ніч на 24 грудня окупанти знову атакували Україну дронами й вдарили по центру Херсона, внаслідок чого є загиблі.

Про все, що відбувалося на фронті 24 грудня, а також яка ситуація в тилу та на міжнародній політичний арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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